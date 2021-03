Kiel

In Norddeutschland kommt es aufgrund der steigenden Corona-Inzidenzwerte zunehmend zu Ausgangssperren. Das ist in Teilen Niedersachsens und im mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim der Fall. Auch Hamburg (Inzidenz bei 141) will am Mittwoch (31. März) nach intensiven Beratungen bekanntgeben, ob eine Ausgangssperre verhängt wird. Bald schon könnte es auch in Schleswig-Holstein so weit sein. Derzeit liegt hier die Sieben-Tages-Inzidenz bei 70, aber in einigen Kreisen ist dieser Wert über 100 geklettert.

Hamburg vor einer Ausgangssperre: Senat steht unter Zugzwang

Hamburg hat deutlich höhere Werte, deshalb steht der Senat unter Zugzwang, Maßnahmen zu ergreifen. „Dass das Thema Ausgangsbeschränkungen eine Rolle spielen kann, da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel.“ Es gehe aber um ein ganzes Paket an Maßnahmen. So könnten weitere Einschränkungen auf Unternehmen zukommen. Auch die bislang noch geöffneten Dienstleistungen oder der Bildungsbereich könnten betroffen sein. Die Verschärfungen werden vor Karfreitag in Kraft treten, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer sagte.

Kreis Segeberg hat in Schleswig-Holstein den höchsten Wert

Auch in Schleswig-Holstein werden Ausgangssperren zumindest nicht mehr ausgeschlossen. „Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir uns nicht ideologisch gegen eine Ausgangssperre stemmen, sondern sie dann anwenden, wenn wir es für notwendig erachten“, hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bereits am Montag erklärt.

Am höchsten sind die Inzidenzen im Land am 31. März in den Kreisen Segeberg (123,0), Pinneberg (119,3), Herzogtum Lauenburg (98,5), Stormarn (95,4), sowie in der Stadt Flensburg (98,7). In Lübeck liegt die Inzidenz bei 68,8 mit steigender Tendenz. Die betroffenen Landräte und Bürgermeister wissen um die Brisanz der Lage. „Sollte sich die Inzidenz weiter in Richtung 200 bewegen, müssen wir gemeinsam mit dem Land überlegen, ob eine solche Regelung sinnvoll sein könnte“, sagt Jan Peter Schröder (parteilos), Landrat des Kreises Segeberg. Auch Landrat Christoph Mager (Kreis Herzogtum Lauenburg) will die Zahlen weiter im Blick haben. Entscheidender sei aber, dass die Menschen ihre Kontakte einschränken.

Lübeck: Vor einer Ausgangssperre lieber Läden schließen

Bereits Mitte Dezember hatte Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) bei einer Inzidenz von über 150 plante ebenfalls ein nächtliches Ausgehverbot erwogen. Damals lehnte das Land diese Maßnahme als „unverhältnismäßig und nicht zielführend“ ab. Eine Ausgangssperre könne nur die Ultima Ratio sein, hieß es seinerzeit vom Kieler Gesundheitsministerium.

Am Dienstag sagte Lindenau nun, eine Ausgangssperre sei für ihn „das letzte Mittel, wenn alle anderen Maßnahmen, die wir im Vorwege vorschalten, nicht greifen“. Vorab müssten unter anderem Einzelhandelsgeschäfte geschlossen werden, der Schulunterricht wieder vollständig auf Distanz umgestellt sein.

Flensburg: Komplette Kontaktbeschränkung wichtig

Ab dem 20.Februar war in Flensburg für eine Woche die landesweit erste Ausgangssperre verhängt worden – damals bei einer Inzidenz von 181,9. „Das schärfste Schwert“ sei in Flensburg aber die komplette Kontaktbeschränkung gewesen, hatte Günther am Montag betont. Dies könne man aber nicht sehr lange machen. Er schließe nicht aus, wenn Zahlen auch mit den derzeitigen Regeln nicht aufgehalten werden könnten, „hier nachzuschärfen“.

Ausgangssperre in Bremerhaven, Ludwigslust-Parchim, Hannover und Peine

Anderswo in Norddeutschland ist die Ausgangssperre schon Realität. So im mecklenburgischen Landkreis Ludwigslust-Parchim (Inzidenz bei 176,1), in den niedersächsischen Landkreisen Cloppenburg (198,6) und Peine (169,9), einigen Gemeinden des Kreises Wesermarsch, in Bremerhaven, Stadt und Landkreis Osnabrück (201,5 und 145,2) sowie in der Stadt Celle, in Bergen und ab Donnerstag auch der Kreis Oldenburg und die Region Hannover.

