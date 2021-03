Hannover

Das Bündnis für duale Ausbildung hat an Jugendliche und Betriebe appelliert, sich auch im Corona-Jahr 2021 für die Ausbildung zu engagieren. „Die duale Berufsausbildung ist immens attraktiv“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover, „aber leider halten sich derzeit junge Bewerber noch zurück.“ Auch viele Unternehmen überlegten noch, ob sie einen Ausbildungsplatz anbieten sollten oder nicht. Andere wiederum würden sogar mehr Azubis einstellen als im Vorjahr.

Der Kultusminister hob hervor, dass die Lage in Niedersachsen insgesamt besser sei als im Bundesschnitt. So sei die Zahl der Ausbildungswilligen nur um 8 Prozent zurückgegangen, bundesweit seien es 12 Prozent. Während deutschlandweit im Schnitt 8,6 Prozent weniger Ausbildungsplätze gemeldet worden seien als im Vorjahr, betrage der Rückgang in Niedersachsen nur 3,1 Prozent.

Unternehmen werben in sozialen Medien

Die größte Herausforderung sei es, in der Pandemie Jugendliche und Betriebe zueinander zu bringen, sagte Maike Bielfeldt von der Industrie- und Handelskammer Hannover. Dabei könnten virtuelle Angebote zur Berufsorientierung und sogenannte digitale Speeddatings helfen, wie sie zurzeit landauf, landab stattfänden. Viele Betriebe setzten verstärkt auf die Kommunikation in den sozialen Medien.

Das Corona-Jahr dürfe kein verlorenes Ausbildungsjahr werden, mahnte Johannes Pfeiffer, Leiter der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Agentur für Arbeit. Im vergangenen Jahr sei man noch mit einem blauen Auge davongekommen – unter anderem auch, weil bis Ende des Jahres noch Ausbildungsverträge abgeschlossen worden seien. Normalerweise startet das Ausbildungsjahr zum 1. August.

Wieder mehr Abiturienten im Jahr 2021

Zurzeit stehen in Niedersachsen 40.000 gemeldete Ausbildungsplätze rund 31.500 Bewerbern gegenüber. Rund ein Drittel der Azubis sind Abiturienten. Da 2020 wegen der Rückkehr zu G 9 an den Gymnasien das Abitur weitgehend ausgefallen ist, dürften dieses Jahr mehr Abiturienten den Weg in die Ausbildung finden.

Am Bündnis duale Berufsausbildung beteiligen sich alle für die berufliche Bildung relevanten Organisationen aus Politik, Wirtschaft und Verbänden. Ziel ist, die berufliche Bildung attraktiver zu gestalten und für sie bei Unternehmen und Schulabsolventen zu werben.

Von Saskia Döhner