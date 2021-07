Stollberg/Euskirchen

Einsätze im Hochwasser sind nichts Neues für Philip Ziemek. Schon oft ist er mit seiner THW-Ortsgruppe ausgerückt, um Sandsäcke zu stapeln oder anderweitig zu helfen. Auch in seiner Heimatstadt Sarstedt bei Hildesheim breitet sich die Leine manchmal bis in die Innenstadt aus. „Doch dass mitten in Deutschland Menschen sterben, das hätte ich nicht für möglich gehalten“, sagt der 45-Jährige, der seit 25 Jahren ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk (THW) arbeitet.

Die Einsatzleitung schickte ihn und seine Kollegen aus Sarstedt, Gifhorn, Lüneburg und Buxtehude in die Kleinstadt Stolberg südöstlich von Aachen. In der Fußgängerzone bot sich ihnen ein Bild des Grauens: Alle Geschäfte waren im Erdgeschoss zerstört. Waren, Möbel und elektrische Geräte waren zu Trümmerhaufen aufgeschichtet, der Straße fehlte der Belag.

Ungeheure Zerstörungskraft

An einigen Stellen waren so große Löcher im Boden, dass Stromkabel freilagen. Autos lagen auf der Seite oder hatten sich in Bäume verkeilt. „So stelle ich mir Krieg vor“, sagt Philip Ziemek. Während er bei früheren Hochwasserkatastrophen der Flut beim langsamen Ansteigen zuschauen konnte, hätten die Wassermassen hier in kürzester Zeit mit ungeheurer Zerstörungskraft alles weggefegt. Bis zu drei Meter hoch sei die Flutwelle durch Stolberg gerauscht.

Die Fachleute vom THW halfen dabei, einsturzgefährdete Gebäude abzusichern, damit die Besitzer weiter den Schlamm herausschippen konnten. Zum Teil hätten die Retter mit herumliegenden Balken provisorische Stützen gebaut, denn Baumaterial habe es natürlich nicht gegeben. „Bei aller Liebe zur Technik: Wir können auch mit einfachsten Mitteln etwas tun“, erzählt der ehrenamtliche Helfer, der ansonsten für eine Versicherung im Außendienst arbeitet.

„und dann erklingt da diese Querflöte“

Er sei beeindruckt von der Hilfsbereitschaft und Dankbarkeit der Bevölkerung gewesen, sagt Ziemek: „Leute, die nichts mehr haben, bieten dir Essen und Trinken an. Das ist schon überwältigend.“ Eine besondere Szene wird er noch lange in Erinnerung behalten: Die Bewohnerin eine Hauses, die glimpflich davongekommen war, spielte für die Retter auf ihrer Querflöte. „Um dich herum brummen die Aggregate, und dann erklingt da diese Querflöte. Da habe ich eine Gänsehaut bekommen.“

Der THWler ist froh, dass seine Kameraden und er keine Keller auspumpen mussten. Möglicherweise wären sie dort auf Tote gestoßen. „Wir wissen in solchen Fällen schon, wen wir unten reinschicken können, und wer lieber oben bleibt.“

Seelsorger für die Rettungskräfte

Wegen solcher möglichen Belastungen war Torsten Dannenberg in Euskirchen im Einsatz: als ehrenamtlicher Notfallseelsorger. Der 49-jährige Küster, Friedhofsgärtner und Nebenerwerbslandwirt aus Eilvese bei Hannover hatte ohnehin geplant, mit der Freiwilligen Feuerwehr ins Krisengebiet zu fahren, bis ihn die Anfrage seines evangelischen Kirchenkreises erreichte, ob er den Rettungskräften als Seelsorger zu Seite stehen könne. Wenige Tage zuvor hatten Feuerwehrleute aus Osnabrück Leichen bergen müssen.

„Wir sind im Dunkeln dort angekommen, das war sehr gespenstisch“, erzählt Dannenberg. Noch in derselben Nacht habe sein Team mit der Arbeit begonnen und Parkhäuser und Geschäfte leergepumpt. Der Schock sei groß gewesen, als bei spärlicher Beleuchtung in einem Modehaus eine Hand von der Rolltreppe hing. „Es war zum Glück nur eine Schaufensterpuppe.“

Noch seien alle zu sehr mit dem Aufräumen beschäftigt und wollten nicht viel reden. Aber die psychische Anspannung bei den Helfern sei spürbar, sagt Dannenberg. „Wenn man denen in die Augen geschaut hat: Die waren fix und fertig.“ Und auch er selbst muss seine Erlebnisse verarbeiten, in Gesprächen mit seiner Ortspastorin und dem Koordinator der Notfallseelsorge. „Diesen speziellen Geruch aus Heizöl und Fäkalien vergisst man nicht so schnell.“

Von RND/epd/Lothar Veit