Mit Vollschutzanzügen musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen das Gelände des Flughafens in Lübeck untersuchen. Wie die Lübecker Nachrichten berichten, wurden zwei Scheiben an einem Flughafen-Gebäude eingeschlagen und Gläser mit einer stark riechenden Substanz hineingeworfen. Das bestätigt die Polizei am Mittag.

Die Berufsfeuerwehr Lübeck nahmen die Flüssigkeit auf. Von der Feuerwehr wurde der Kriminalpolizei eine Probe der Flüssigkeit zur weiteren Untersuchung übergeben.

Keine Auswirkungen auf den Flugverkehr

„Es kam zu keinerlei Personenschäden“, teilte die Polizei mit. Weiterer Schaden sei nicht zu befürchten. Es gebe keine Auswirkungen auf den geplanten Flugverkehr.

Die Ermittlungen führt die Bezirkskriminalinspektion Lübeck in Zusammenarbeit mit der Lübecker Staatsanwaltschaft. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

