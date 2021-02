Stralsund

Es ist eine unscheinbare Nachricht: In diesem Jahr wollen weniger Menschen fasten – also zwischen Aschermittwoch und Ostern auf Süßes, Kaffee, Zigaretten oder Alkohol verzichten. Doch Caro M. (Name von der Redaktion geändert) und Dirk S. aus Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) wissen, dass hinter dieser Meldung sehr viel mehr steckt als nur das Verschwinden einer Tradition. Sie sind alkoholkrank und leben mit Unterstützung der Anonymen Alkoholiker abstinent. Beide sehen mit Besorgnis, was eine Studie der Krankenkasse DAK untermauert.

Demnach lebt knapp jeder dritte Deutsche mit Blick auf den Alkoholkonsum seit Beginn der Corona-Pandemie weniger gesund als vorher. Eine alarmierende Erkenntnis, denn der regelmäßige oder übermäßige Konsum von Alkohol kann den Körper schwer schädigen. Und nicht nur das: Mit dem Trinken wieder aufzuhören, wenn es erst einmal zur Gewohnheit geworden ist, kann sehr schwer sein. Für die meisten ist es noch schwerer, wenn sie keine Unterstützung erhalten.

Wöchentlich vier Treffen ohne Anmeldung

Hier setzen die Anonymen Alkoholiker an. Die Selbsthilfegruppe ist in Stralsund auch in der Corona-Pandemie füreinander da. „Es gibt jede Woche vier Termine und da kann jeder hinkommen, ohne sich vorher anzumelden“, erklärt Caro M. Sie möchte Betroffene bestärken, das Angebot anzunehmen – insbesondere jetzt in der Corona-Pandemie und trotz Lockdown. Die Treffen finden seit Mai vergangenen Jahres weiterhin, mit ausreichend Abstand, statt.

Caro M. erklärt, warum das wichtig ist und dass sich mit Corona viel verändert hat: „Im ersten Lockdown und danach ist es verstärkt zu Rückfällen gekommen, auch in unserem Kreis. Gleichzeitig scheuen neue Freundinnen und Freunde jetzt in eine Selbsthilfegruppe zu gehen.“

„Eine feste Tagesstruktur ist ganz wichtig“

Für sie persönlich gebe es in der Pandemie zum Glück keinen Unterschied, erzählt die 57-Jährige. Sie pflege ihre sozialen Kontakte, arbeite ganz normal und gehe weiterhin regelmäßig zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker. Gerade die persönlichen Treffen seien dabei eine wichtige Säule: „In den anderen Bundesländern dürfen sich die Selbsthilfegruppen nicht persönlich treffen, nur online – aber das ist etwas anderes, als wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt.“ Ohnehin hätten Menschen mit einer Suchtproblematik weniger soziale Kontakte auch ohne Pandemie. „Wenn auch noch die Arbeit wegfällt oder die Leute im Homeoffice sitzen, beginnen sie aus Frust oder weil sie nicht mehr gesehen werden, mehr zu trinken“, so Caro M.

„Eine feste Tagesstruktur ist ganz wichtig“, bestätigt Dirk S. „Das betrifft nicht nur Menschen im Homeoffice, sondern auch Rentner. Eine der Ursachen für Alkoholmissbrauch ist vermutlich, dass man isolierter ist und weniger reden kann. Dem wollen wir entgegenwirken. Das ist ja eine der Säulen einer Selbsthilfegruppe, dass man über Probleme sprechen kann.“ Und er betont: „Es würde in der heutigen Zeit ja ohnehin vielen Menschen helfen, mit anderen über Sorgen zu reden, dadurch eine gewisse Last zu verlieren und in der Folge auch nicht zum Alkohol greifen zu müssen.“

Aus Gewohnheit wird Sucht

Er glaubt, dass die Hemmschwelle für den Alkoholkonsum in der Corona-Pandemie geringer geworden ist und viele Alkohol als Ventil nutzen. Allerdings: „Zwei, drei Bier am Abend mögen ja anfangs gut wirken, aber wie sieht es nach einigen Monaten aus? Erst kommt die Gewöhnung und dann kommt die Sucht.“ Bei ihm habe es vor dreißig Jahren so begonnen. „Damals war ich erfolgreicher Außendienstler und selbstständig. Ich habe Alkohol als Belohnung oder zur Frustbewältigung getrunken. Aber irgendwann konnte ich weder psychisch noch körperlich davon ablassen.“

Inzwischen liegen fünf Therapien und rund 100 Entgiftungen hinter ihm. Mit 47 habe er nicht einmal mehr ohne Rollator das Bett verlassen können. „Die Ärzte sagten damals, den Jungen können wir vergessen. Dem war Gott sei Dank nicht so.“

Anonymen Alkoholiker als Lebensversicherung

Vor drei Jahren ist er von Hamburg nach Stralsund gezogen und sagt: „Entscheidend waren die Selbsthilfegruppen. Das ist unsere Lebensversicherung.“ So wie man ganz selbstverständlich Zähne putzt, gehe er zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker. „Dabei ist nicht die Menge der Besuche wichtig, das sagt nichts darüber aus, wie stabil man ist. Wichtig ist, dass man immer die Möglichkeit hat, an der Stabilität zu arbeiten.“

Caro M. ergänzt: „Wer nicht in der guten Situation ist, zu einem persönlichen Treffen gehen zu können, aber feststellt, dass er nicht mehr so ohne Weiteres auf Alkohol verzichten kann, hat jederzeit die Möglichkeit übers Internet in Onlinetreffen gehen.

Von Juliane Schultz