An der Ostsee vermutet: Polizei sucht zwei 16-Jährige aus Niedersachsen

Grömitz/Hannover

Die Polizei sucht zwei Mädchen aus Niedersachsen. Wie die Beamten in Lübeck mitteilen, werden die Mädchen seit Montag (24. August 2020) vermisst. Beide 16-Jährigen stammen aus Niedersachsen. Sie sollen sich laut Polizei im Bereich Grömitz an der Ostsee aufhalten. Sie befinden sich laut Polizei vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand und bedürfen dringend ärztlicher Hilfe.

So werden die Mädchen beschrieben: Das eine Mädchen hat kurze bis kinnlange braune Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen langen Hose, einem schwarzen T-Shirt, einer blauen Jacke und trägt einen dunkelgrünen Rucksack bei sich.

Das andere Mädchen hat kurze bis kinnlange blondierte Haare und trägt einen dunkelgrauen Hoodie/Kapuzenpullover mit einem Aufdruck auf der Vorderseite " London" sowie den Abdruck einer Flagge. Des Weiteren hat sie eine Umhängetasche bei sich.

Beide haben eine kräftige Statur.

Hier sehen Sie Bilder der Vermissten

Bilder von der Polizei zeigen die beiden vermissten Mädchen. Quelle: Polizei

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg, daher erhofft sich die Polizei mit der öffentlichen Suche neue Hinweise über den Aufenthaltsort der Mädchen.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Mädchen nimmt die Kriminalpolizei Eutin unter der Telefonnummer 04521-8010 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

