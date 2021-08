Hannover

In drei Wochen startet das neue Schuljahr in Niedersachsen, aber der Streit um die Voraussetzungen für einen Unterricht in Pandemiezeiten dauert an. Auch nach mehr als anderthalb Jahren Corona-Krise seien die Klassenzimmer nicht pandemiefest, kritisieren Elternvertreter und Oppositionspolitiker. In der Diskussion um Luftfilteranlagen in Schulen dämpfen die Kommunen bereits die Erwartungen bei Lehrkräften, Eltern und Kindern – und schieben die Schuld auf das Land.

Nach den Ferien würden nur in wenigen Klassenräumen solche Geräte stehen, sagt Thorsten Bullerdiek vom Städte- und Gemeindebund. Doch es sei unfair, die Kommunen dafür zu Sündenböcken zu machen. Das Land habe sich mit der Förderrichtlinie viel zu lange Zeit gelassen, es gebe Materialengpässe und keine verfügbaren Handwerker, Vergabeverfahren dauerten Monate.

Land fördert CO2-Ampeln, Fensterventilatoren und Luftfilter

Das Kultusministerium weist die Vorwürfe zurück. Bereits Mitte Juli hätten die Kommunalverbände ausführliche Informationen zu einem 20 Millionen Euro umfassenden Förderprogramm erhalten. „Wer handeln will, kann das auch tun. Und zwar seit geraumer Zeit“, sagt Sprecher Sebastian Schumacher. Viele Kommunen hätten das auch schon getan. Auch an der Förderrichtlinie arbeite man mit Hochdruck. Die Kommunen sind am Donnerstag aufgefordert worden, zu dem Entwurf bis Freitagabend Stellung zu nehmen.

Eine CO2-Ampel zeigt an, wann die Luft nicht mehr gut ist und gelüftet werden muss. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Gefördert werden sollen danach CO2-Ampeln und mobile Luftfilter in Räumen, die sich nur unzureichend lüften lassen. Neu können zudem Fensterventilatoren oder automatisiert kontrollierte Fensterlüftungen für alle Klassenräume der Jahrgangsstufen 1 bis 6 beschafft werden, unabhängig davon, ob sie sich gut lüften lassen oder nicht. Damit sollen speziell die unter Zwölfjährige, die sich nicht impfen lassen können, geschützt werden. Generell werden nur 80 Prozent der Kosten erstattet, 20 Prozent trägt der Schulträger. Der Bund fördert zudem mit einem Millionenprogramm den Einbau stationärer Lüftungsanlagen.

In Hannover gibt es nach Angaben der Stadt gar keine Räume in den Schulen, auf die das Förderprogramm passt. Oberbürgermeister Belit Onay wehrt sich damit gegen Vorwürfe von SPD-Politikern wie Bildungsexperte Stefan Politze , der der Stadt Untätigkeit vorgeworfen hatte.

Best-Practice-Liste soll Schulen und Kommunen helfen

Lehrer- und Elternvertreter wie die frühere Landeselternratsvorsitzende Cindy-Patricia Heine treten seit Langem für mobile Luftfilter in Schulen ein. Vorteilhafter wäre, wenn Schulen dezentral ihre Geräte bestellen könnten, sagt sie. Wenn das Thema durch alle Ausschüsse und den Rat müsse, dauere das Monate. Für eine bessere Übersicht will Heine eine Best-Practice-Liste erstellen, welchen Typ Luftfilter Schulen und Kitas einsetzen, wie teuer und wartungsaufwendig sie sind und welche Vor- und Nachteile sie haben.

Opposition spricht von „unwürdigem Schauspiel“

Julia Willie Hamburg, Bildungsexpertin der Grünen, nennt den Streit zwischen Land und Kommunen „ein unwürdiges Schauspiel auf Kosten der Gesundheit der Kinder“: „Wieder einmal sind es Kinder und Jugendliche, die in der Pandemie das Nachsehen haben.“ Von einer konzertierten Aktion zwischen Land und Bund für echte Lüftungsanlagen könne aber keine Rede sein.

Auch Björn Försterling (FDP) meint, das Land habe es sich zu einfach gemacht, kurz vor den Sommerferien ein Förderprogramm auf den Weg zu bringen und dann die Kommunen alleine zu lassen. Geklärt werden müsse, wie flexibel die Förderrichtlinien seien. So gebe es in Braunschweig mit der Technischen Universität ein Projekt mit Infektionsampeln, die mit deutlich mehr Sensoren nicht nur die ­ CO2-Konzentration in der Luft messen, sondern beispielsweise auch die Belastung mit Aerosolen. Die fördere das Land aber nicht, weil es keine reine CO2-Ampel seien. Försterling findet das „unerklärlich“.

Von Saskia Döhner