Aufrufe zur Toleranz gibt es in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens - genauso an den Stränden, wenn es darum geht, wie viel nackte Haut gezeigt werden darf. Die eine feste Meinung dazu gibt es nicht. In Warnemünde sorgt das Thema derzeit für viel Diskussion. So regeln es andere Regionen an Ost- und Nordsee.