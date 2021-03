Wiefelstede

Etwa 400 Liter Diesel sind nach einem Verkehrsunfall in Wiefelstede-Metjendorf (Landkreis Ammerland) aus dem aufgerissenen Tank eines Lastwagens gelaufen. Der Lkw war am Samstagabend aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und schließlich auf einem Feld stehen geblieben, wie die Polizei mitteilte. Dabei riss der Tank auf. Die Feuerwehr rückte an, um weiteres Austreten von Kraftstoff zu verhindern. Eine Fachfirma grub anschließend die mit dem Diesel verschmutzte Erde aus und transportierte sie ab. Die Arbeiten dauerten mehrere Stunden. Bei dem Unfall sei kein größerer Schaden für die Umwelt entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Nach rund dreieinhalb Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden

Von RND/lni