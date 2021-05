Hannover

Umfragen zeigen es immer wieder: Die allermeisten Menschen möchten ihren Lebensabend zu Hause verbringen. Eine professionelle ambulante Betreuung gehört zu den Bedingungen, die dies oft erst möglich macht. Palliativversorgung nennt sich das in der letzten Phase des Lebens, wenn es um Linderung von Leiden geht – vor allem aber darum, Lebensqualität zu erhalten. Hierzulande stehen die Chancen darauf offenbar gar nicht schlecht, doch die Versorgung hängt durchaus vom Wohnort ab.

„Die Palliativversorgung hat sich in Niedersachsen in den letzten Jahren sehr gut entwickelt“, sagt Prof. Nils Schneider von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Eine Studie am von ihm geleiteten Institut für Allgemeinmedizin stellt allerdings große regionale Unterschiede fest. Ob und wo genau man lebt, spielt demnach eine wichtige Rolle dabei, welche Hilfe man am Lebensende erwarten kann.

Hausärzte und spezialisierte Palliativteams

Häufig reicht die allgemeine ambulante Palliativversorgung. Die Hausärztin oder der Hausarzt besucht Patienten regelmäßig und übernimmt eine Schlüsselrolle in der Versorgung am Lebensende, ergänzend gibt es zu Hause beispielsweise Krankenpflege. Die zweite Stufe der Versorgung bilden spezialisierte, 24 Stunden erreichbare Teams. Sie sind mit Medizinern verschiedener Disziplinen mit Zusatzbezeichnung Palliativmedizin und mit Palliativpflegekräften vielfältig aufgestellt.

Auch Psychologen, Sozialarbeiter, Seelsorgerinnen und Seelsorger und auch Ehrenamtliche können hinzukommen und sich um Menschen mit schwereren Krankheitsverläufen kümmern, ohne dass diese in eine der stationären Palliativstationen von Krankenhäusern oder in ein Hospiz aufgenommen werden müssen. Zeit und Nähe sind – auch in Corona-Zeiten – für solche Patienten besonders wichtig.

Bisher Lücke im Versorgungsatlas

Wie aber stehen die Chancen darauf in Niedersachsens Regionen? Katharina van Baal, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der MHH, hat anhand von Krankenkassendaten festgestellt: Die Unterschiede von Landkreis zu Landkreis sind groß. Mit ihrer Studie schließt die Doktorandin eine Lücke im Versorgungsatlas des Berliner Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung. Das Institut würdigt die Doktorandin dafür nun mit dem diesjährigen Wissenschaftspreis „Regionalisierte Versorgungsforschung“. 

Preisträgerin Katharina van Baal von der MHH hat die ambulante Palliativversorgung in Niedersachsen untersucht. Quelle: MHH

Dabei geht es entgegen einer landläufigen Vorstellung keineswegs nur um Krebspatienten, hebt van Baal hervor. Viele chronisch Kranke, etwa mit unzureichender Herz- oder Nierenfunktion, würden palliative Unterstützung benötigen. Insgesamt wertete sie Daten der AOK von mehr als 96.000 in den Jahren 2016 bis 2018 Verstorbenen aus, das waren die aktuellsten zur Verfügung stehenden Zahlen.

Das durchschnittliche Alter zum Todeszeitpunkt betrug 80,1 Jahre. Von Alter und Geschlecht stellten die dort erfassten Versicherten einen guten Querschnitt durch die Bevölkerung dar und seien für Niedersachsen repräsentativ, sagt die Forscherin. Im Übrigen kann auch eine noch so kostspielige ambulante Versorgung für das Gesundheitssystem günstiger sein als, als Patienten stationär unterzubringen.

Weite Wege beim Hausbesuch

Beim Anteil derjenigen, die in ihrem letzten Lebensjahr von einer Hausarztpraxis aus palliativ versorgt wurden, traten große regionale Auffälligkeiten zutage. Er lag zwischen 16,5 Prozent im dünn besiedelten Kreis Lüchow-Dannenberg und 46 Prozent im Kreis Friesland nahe Wilhelmshaven. „Das hat sicher nicht nur medizinische, sondern eher strukturelle Gründe,“ meint Institutsleiter Schneider. Welche Ärzte wissen von den Möglichkeiten, wie viel Zeit haben sie dafür in Zeiten des Landarztmangels, wie weit sind die Wege zu den Patienten, auch für das Pflegepersonal?

Nicht zuletzt die oft nicht kostendeckende Vergütung weiter Fahrten durch die Kassen kann zum echten Problem werden. So stünden Großstädte wie Hannover oder Osnabrück gut da. Doch stehe keineswegs jede strukturschwache Region hinten an, hebt Allgemeinmediziner Schneider hervor. In der Grafschaft Bentheim oder in Friesland etwa sei die allgemeine ambulante Palliativversorgung auffallend gut. „Es hängt auch von einzelnen Personen oder Institutionen ab,“ meint Schneider. Generell müsse aber besonders die allgemeine Palliativversorgung durch Hausärztinnen und Hausärzte gestärkt werden.

„Es hängt auch von einzelnen Personen oder Institutionen ab“: Prof. Nils Schneider leitet das Institut für Allgemeinmedizin der MHH. Quelle: MHH

Mehr Männer als Frauen versorgt

Spezielle Palliativteams waren besonders häufig in Lüneburg aktiv. 18,2 Prozent der Verstorbenen erhielten im letzten Jahr ihres Lebens eine solche 24 Stunden pro Tag verfügbare Betreuung, in der Grafschaft Bentheim war der Anteil dagegen mit 2,6 Prozent verschwindend gering. Wie sich in der neuen Studie herausstellte, werden im Übrigen mehr Männer als Frauen durch solche Teams palliativ versorgt. Katharina van Baal hat dafür eine Erklärung: Frauen lebten im Durchschnitt länger. „Viele Frauen pflegen ihre Männer zu Hause und werden dabei professionell unterstützt.“

Selbst die am besten aufgestellten Landkreise deckten den Bedarf nicht vollkommen, sagt die Doktorandin. „Untersuchungen gehen davon aus, dass zwischen 60 und 80 Prozent der Menschen am Lebensende von palliativer Versorgung profitieren würden.“ Das gelte bei chronisch Kranken nicht unbedingt erst im letzten Lebensjahr, sondern oft schon viel früher.

Mehr als die Hälfte stirbt im Krankenhaus Um die Versorgung schwerstkranker Menschen zu verbessern, hat der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren unterschiedliche Formen der ambulanten und stationären Palliativversorgung eingeführt. In der letzten Lebensphase von schwerstkranken Menschen sollen eine bestmögliche Betreuung und Zuwendung gewährleistet sowie gleichzeitig Angehörige unterstützt werden. Von den Versicherten der AOK Niedersachsen sind nach Angaben der Krankenkasse derzeit 210.000 pflegebedürftig. Etwa 35.000 der Versicherten sterben pro Jahr, davon mehr als die Hälfte im Krankenhaus. „Als gesetzliche Krankenkasse wollen wir dazu beitragen, dass die ambulante und stationäre Palliativversorgung in Deutschland gestärkt wird,“ sagt AOK-Sprecherin Ulrike Serbent in Hannover. Auch deshalb habe sich die Kasse als Partner der MHH an der Studie beteiligt. Die Ergebnisse dienten als Grundlage, um gemeinsam mit Akteuren der Palliativversorgung nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Versorgung zu suchen. „Wohnortnahe palliativmedizinische Angebote müssen eine gute Versorgung am Lebensende garantieren“, sagt Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen.“ Regionale Aspekte müssten stärker berücksichtigt werden. Die Analysen zeigten, dass in Regionen, in denen vergleichsweise wenige Patienten Leistungen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung bekommen, verstärkt Leistungen der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung durch niedergelassene Ärzte erbracht würden. Doch gerade sie stoßen in Zeiten des Ärztemangels sehr oft an ihre Grenzen.

Palliativforschung auch in Göttingen

Sven Schwabe vom Landesstützpunkt Hospizarbeit und Palliativversorgung Niedersachsen in Celle, der dem niedersächsischen Sozialministerium zuarbeitet, sieht in van Baals Studie einen Ansatz für weitere Verbesserungen. Der Soziologe hebt hervor, dass Niedersachsen gerade bezüglich der spezialisierten Palliativteams im Bundesvergleich sehr gut aufgestellt sei. „Sehr froh sind wir auch, dass wir hier so eine hochwertige Palliativforschung haben“, sagt Schwabe – außer an der MHH nämlich auch noch in Göttingen. „Das eröffnet die Möglichkeit, einiges in die Praxis umzusetzen.“

Von Gabriele Schulte