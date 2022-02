Hannover

Die von der CDU gewünschte generelle Überprüfung von Richtern auf ihre Verfassungstreue stößt bei der SPD-Landtagsfraktion auf Skepsis. Der SPD-Innenexperte Ulrich Watermann erklärte, er halte wenig von „einer unkontrollierten Regelabfrage beim Verfassungsschutz“. Natürlich müssten Richter auf dem Boden der Verfassung stehen, sagte Watermann. „Das kontrolliert werden muss, ist unstrittig, aber von einer Regelanfrage halte ich nicht viel – auch mit Blick auf die Fehler, die wir etwa mit dem Radikalenerlass gemacht haben“, sagte der SPD-Innenpolitiker der HAZ. Dass man bei Polizisten so etwas mache, sei von daher zu rechtfertigen, dass diese mit der Waffe das Gewaltmonopol des Staates ausübten.

Anlass ist der Fall des AFD-Mannes Maier aus Sachsen

CDU-Chef Bernd Althusmann hatte in dieser Zeitung eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz auch im Falle der Justiz vorgeschlagen. Für Polizisten ist sie bereits vorgesehen. „Extremisten haben weder in der Polizei noch in der Justiz etwas zu suchen. Sie dürfen erst gar nicht angestellt werden“, sagte der CDU-Politiker, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist. Eine Änderung des Richtergesetzes werde noch in dieser Wahlperiode auf den Weg gebracht.

Lesen Sie auch Niedersachsen: CDU will Verfassungstreue von Richtern überprüfen lassen

Anlass für das Vorhaben ist der Fall des ehemaligen sächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier, der vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestuft wird. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) begrüßte Althusmanns Vorstoß. Die Staatskanzlei wollte ihn am Montag hingegen nicht kommentieren.

Von Michael B. Berger