Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil würde auch im Falle einer weiteren Regierungsbeteiligung der SPD nach der Bundestagswahl im Herbst nicht ins Bundeskabinett wechseln. „Ich bin Landespolitiker, und das werde ich auch bleiben. Ich bin wirklich meiner Aufgabe in Niedersachsen sehr verbunden, fand sie nie wichtiger als derzeit, und ich will meine Arbeit weiter machen“, sagte der Sozialdemokrat am Donnerstag dem Radiosender Antenne Niedersachsen. Weil (62) ist seit acht Jahren Ministerpräsident in Niedersachsen.

Von RND/dpa