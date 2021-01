Hannover

Aldi senkt die Butterpreise – und die niedersächsischen Bauern fühlen sich verschaukelt. Anthony Lee, Sprecher der Vereinigung „Land schafft Verbindung“ in Niedersachsen, sagte gegenüber der HAZ, Aldi habe damit ein Versprechen gebrochen.

Ende Dezember blockierten etliche Landwirte zentrale Lager von Aldi an mehreren Orten, nachdem das Unternehmen eine Reduzierung der Butterpreise angekündigt hatte. Die Bauern kämpfen seit Monaten für höhere Erzeugererlöse. Lee berichtet, die Demonstrationen wurden beendet, nachdem Aldi zugesagt habe, sich bei der Preissenkung auf den um den Jahreswechsel üblichen Wert von 10 bis 20 Cent zu beschränken.

Amtliche Notierung

Nun meldete aber die Amtliche Notierungskommission für Butter und Käse in Hannover, dass bei der bundesweit maßgeblichen Butterbörse in Kempten im Allgäu für den Jahresbeginn ein Einkaufspreis für Butter zwischen 3,24 und 3,34 Euro pro Kilo gehandelt wurde, bei 250-Gramm-Stücken. Das liegt um 56 Cent unter den Werten der letzten Notierung vor Silvester. Lee wertet das als „Provokation“. Nach Informationen des NDR hatten zwei Großmolkereien aus Sachsen und Schleswig-Holstein mit Aldi eine Preisreduzierung um besagte 56 Cent vereinbart.

Solchen Absprachen schließen sich andere Molkereien dann in der Regel an – nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie nach Aussagen verschiedener Angehöriger von Molkereigenossenschaften fürchten, sonst von den Discountern aus der Lieferkette geworfen zu werden.

Butter wird billiger: Aldi hat einen neuerlich reduzierten Butterpreis vereinbart. Quelle: David Ebener/dpa

Aldi-Nord bestritt am Donnerstag, eine Preissenkung um 56 Cent durchgesetzt oder auch nur vereinbart zu haben. Die Reduzierung falle „etwas geringer“ aus, sagte ein Sprecher. Genaue Zahlen wollte er aus Wettbewerbsgründen nicht nennen. Nach unbestätigten Informationen der HAZ liegt der Wert aber noch oberhalb von 50 Cent.

Aldi betont, der Konzern stehe zu seinem Wort, zu langfristigen Lösungen zur Verbesserung der Situation in der deutschen Landwirtschaft beizutragen. Im Übrigen basierten die vereinbarten Einkaufspreise auf „Angeboten der Molkereien“. Milchbauern wiederum berichten, dass ihre Molkereien von den Discountern abgestraft würden, wenn die Angebote nicht niedrig genug ausfallen.

Weniger Geld für Landwirte

Nach Statistiken der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sinkt der Anteil dessen, was von den Ausgaben der Verbraucher für Ernährung bei den Bauern ankommt, kontinuierlich. Bei Milch lag der Wert 1970 bei 57 Prozent, heute sind es noch 39 Prozent. Bei Fleisch waren es früher 44 Prozent, heute sind es noch 22 Prozent.

Das Institut für Ernährungswirtschaft in Kiel hat errechnet, dass Kunden in Deutschland 2013 für einen Liter Vollmilch im Schnitt 65 Cent einschließlich Mehrwertsteuer gezahlt haben. Davon bekamen die Landwirte 36 Cent. Für 2020 galt dagegen ein Verbraucherpreis von 73 Cent und ein Preis für den Bauern in Höhe von 30,7 Cent. Die Landwirte bekommen diesen Zahlen zufolge also weniger Geld als früher, während die Einnahmen des Lebensmitteleinzelhandels, wie das Institut notiert, von 4,3 auf 13,1 Cent je Liter Milch gestiegen sind.

Ähnliche Entwicklungen hat die Landwirtschaftskammer Niedersachsen auch beim Fleisch festgestellt. Die Erzeugerpreise für ein Kilo Schweinefleisch beispielsweise sind den Daten zufolge von 1,64 Euro pro Kilo (ohne Mehrwertsteuer) im Jahr 2014 auf 1,38 Euro im Jahr 2020 gefallen. Zeitgleich steigen die Verbraucherpreise von 5,94 auf 7,06 Euro pro Kilo netto.

Gespräche in Berlin und Hannover

„Land schafft Verbindung“-Sprecher Lee sagte, angesichts der jetzigen Entwicklung bei Aldi sollten die Bauern die Discounterlager vielleicht nicht nur zwei Tage, sondern „gleich zwei Wochen lang“ blockieren.

Direkte Aktionen kündigte er nicht an. Er rate davon ab, sagte Lee, wisse aber nicht, ob sich alle daran hielten. Hintergrund ist, dass am 11. Januar in Berlin Gespräche der Bauernvertreter mit den vier Großen des Lebensmitteleinzelhandels – Aldi, Lidl, Rewe, Edeka – und der Politik stattfinden. Für den 13. Januar hat die niedersächsische Agrarministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) zu einem Videotreffen von Bauern, Verarbeitern wie etwa Molkereien und dem Handel eingeladen.

Von Bert Strebe