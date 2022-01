Vanessa Wardelmann und Anja Witt arbeiteten als Prostituierte auf dem Straßenstrich in Bremerhaven. Innerhalb weniger Monate fanden Passanten die Leichen der beiden Frauen. Weil der Täter weiterhin nicht gefasst ist, wird ihr Fall nun Thema bei „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.

