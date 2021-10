Langwedel

Die Explosion eines Akkustaubsaugers hat in Langwedel (Landkreis Verden) ein folgenschweres Feuer ausgelöst. Das Gerät war wegen eines technisches Defekts in der Hand eines Mannes explodiert, als dieser ein Auto aussaugen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde durch die Explosion leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Der brennende Akkustaubsauger setzte daraufhin am Freitagabend das Auto in Brand. Das Feuer griff schließlich auch auf einen Carport über, wo Brennholz gelagert war. Dies begünstigte laut Polizei das Feuer. Da der Unterstand an einem Wohnhaus befestigt war, wurde auch das Gebäude durch die Flammen beschädigt. Mehrere Feuerwehren rückten an, um das Feuer zu löschen.

Von RND/dpa