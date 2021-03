Ahrensburg

Der kleinste Feuerlöscher der Welt ist so groß wie eine Ein-Euro-Münze und wurde in Ahrensburg in Schleswig-Holstein entwickelt. Das Besondere daran: Er wird in elektrische Geräte eingebaut und kann einen Brand direkt da bekämpfen, wo er entsteht. Das Unternehmen JOB Group, das seit 50 Jahren im Bereich Brandbekämpfung aktiv ist, hat die „E-Bulb“ vor fünf Jahren erfunden. Eingesetzt wird die neue Brandschutztechnik bereits in Medienwänden am Flughafen – zukünftig auch in Hamburg -, bei Beatmungsgeräten und anderer Medizintechnik oder auch in Kühlschränken und vielen Haushaltsgeräten.

Feuer an der Quelle löschen

„Am besten kann man einen Brand bekämpfen, wenn man ihn frühestmöglich erkennt und löscht“, erklärt Markus Fiebig, Senior Product Manager E-Bulb bei der Ahrensburger JOB Group. „So ist die Idee entstanden, einen Feuerlöscher da zu installieren, wo der Brand ausbricht.“ Denn oft ist es der technische Defekt in Elektrogeräten, der für große Brände verantwortlich ist: Kühlschränke, Waschmaschinen, Netzteile oder Fernseher geraten immer wieder mal in Brand. 2020 brannte das Haus von TV-Moderator Oliver Geissen durch einen technischen Defekt, und bei einem Feuer in den Segeberger Kliniken im Dezember 2020 war die Kaffeemaschine die Ursache.

Die Ampulle platzt bei Hitze und stößt ein Löschmittel aus, das einen Brand im Keim erstickt. Quelle: JOB Group

Mit einer E-Bulb im Gerät wäre das möglicherweise nicht passiert: Der Mini-Feuerlöscher löscht das Feuer an der Quelle, bevor es sich ausbreitet. Gleichzeitig unterbricht es den Strom. „Nach der Brandschadenstatistik des IfS in Kiel ist bei jedem dritten Brand ein Fehler in der Elektrizität die Ursache“, erklärt Fiebig. „Der geräteintegrierte Brandschutz sorgt für früheste Entdeckung, reagiert automatisch und spart auch noch den Einsatz von Löschmitteln, die zusätzlichen Schaden anrichten.“

Hitze aktiviert den Löschvorgang

Im einem Youtube-Video kann man der E-Bulb dabei zusehen, wie sie ihre Arbeit macht: Eingebaut in Toaster oder Waschmaschine reagiert die mit Löschmittel gefüllte Ampulle sensibel auf steigende Temperaturen, die den Löschvorgang aktivieren. „Je wärmer es wird, desto mehr dehnt sich das Löschmittel aus“, beschreibt Fiebig. Platzt die kleine Patrone, stößt sie das ungiftige Löschmittelgas Novec aus, das den entstehenden Brand sofort herunterkühlt und löscht. „In der mit einer Luftblase versehenen Ampulle baut sich durch Hitze ein Innendruck auf, bis die Ampulle zerplatzt.“ Auf diese Weise reist Ahrensburger Luft in die ganze Welt: Denn das Ahrensburger Unternehmen agiert global. Neben Produkten für die Automobilindustrie werden acht von zehn Sprinklerglasampullen weltweit von den Ahrensburgern hergestellt und vertrieben.

Der Feuerlöscher ist so groß wie eine Ein-Euro-Münze. Quelle: JOB Group

Einbau beim Hersteller

Die Löschampullen „E-Bulb“ werden beim Hersteller beim Bau der Geräte in Kühlschränke, Waschmaschinen oder Geschirrspüler eingebaut. „Ähnlich wie beim Wasser-Stopp, der das Auslaufen von Geräten verhindert, schützt der „Feuer-Stopp“ vor Bränden“, sagt Fiebig. Laut einer Forsa-Umfrage vom Mai 2020 würden 82 Prozent der Befragten ein Gerät mit Feuerstopp-Funktion befürworten. Trotz der meist sicheren Elektrogeräte, die von Qualitätsherstellern auf den Markt gebracht werden, komme es regelmäßig zu technischen Defekten oder Bränden. Die Möglichkeit, mit integriertem Brandschutz Elektrogeräte noch sicherer zu machen, werde von immer mehr Herstellern erkannt, so Fiebig.

Die Löschampulle wird direkt im Gerät eingebaut. Quelle: JOB Group

Bedarf beim Thema Brandschutz sieht das Unternehmen künftig auch bei Elektro-Fahrzeugen. „Wenn ein E-Fahrzeug in Brand gerät, reagiert meistens das Lithium im Akku mit Sauerstoff und ist dann nicht mehr zu löschen“, so Fiebig. „Thermal Runaway“ nennt sich die unaufhaltsame chemische Reaktion. Hier forschen die Techniker daran, wie man Übertemperatur entdecken und den Strom rechtzeitig abschalten kann, um auch E-Autos in Zukunft brandsicherer zu machen.

Seit 50 Jahren in Ahrensburg

135 Mitarbeiter in Ahrensburg und weitere 15 in der Zweigstelle bei Frankfurt sind derzeit im Unternehmen beschäftigt. Das wurde 1971 von Eduard Job gegründet, der zuvor bei Minimax in Bad Oldesloe tätig war, ehe er sich mit einer eigenen Entwicklung von Sprinklerglas in Ahrensburg selbstständig machte. Das Unternehmen entwickelt und produziert durch Wärme aktivierte Sprinklerglas-Komponenten, die sich mittlerweile weltweit durchgesetzt haben. Dazu kommen jetzt neue Löschprodukte, um Feuer sofort und so nah an der Quelle wie möglich zu bekämpfen.

Von Bettina Albrod/LN