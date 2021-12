Hannover

Trotz derzeit sinkender Infektionszahlen haben sich Bundesregierung und Ministerpräsidenten am Dienstag zum Krisengipfel getroffen. Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante steigen die Sorgen vor einer erneuten Corona-Welle.

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt in einem Strategiepapier deswegen „maximale Kontaktbeschränkungen“, die „sofort beginnen“ und zunächst bis Mitte Januar andauern sollen.

Im Livestream: Weil zu Corona-Beschlüssen des Corona-Gipfels

Am Abend will Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sich zu den Ergebnissen des Gipfels äußern. Wir übertragen das Statement hier in Livestream:

Zuvor war erwartet worden, dass sich die Politikerinnen und Politiker auf neue Kontaktbeschränkungen bereits ab dem 28. Dezember einigen.

Von RND/mrx