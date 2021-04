A7 bei Hannover: Tödlicher Unfall zwischen BMW, Porsche und Ferrari

Hannover

Auf der Autobahn 7 bei Großburgwedel sind am Dienstagvormittag zwei Fahrzeuge zusammengeprallt. Der Unfall zwischen einem BMW-Kombi mit Hannover-Kennzeichen samt Autoanhänger mit Ferrari an Bord und einem Porsche-Geländewagen ereignete sich gegen 10.30 Uhr nur wenige Meter hinter der Anschlussstelle. Der 65-jährige BMW-Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er befreit werden musste und noch am Nachmittag im Krankenhaus starb.

Nach Polizeiangaben war der 65-Jährige mit seinem rund 400 PS starken Alpina D5S erst in Großburgwedel auf die Autobahn gefahren. „Beim Beschleunigen geriet der Anhänger mit dem geladenen Ferrari ins Schleudern“, sagt Behördensprecherin Natalia Shapovalova. Das Gespann lenkte nach links, traf die Mittelleitplanke und blieb anschließend quer zur Fahrbahn stehen. Ein 67-Jähriger aus dem Kreis Stormarn (Schleswig-Holstein) konnte mit seinem Porsche Macan S Diesel (mindestens 211 PS) nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem BMW.

BMW-Fahrer erliegt Verletzungen

Der Alpina verkantete sich um mehr als 90 Grad zum Anhänger, durch den Unfall wurde auch der 620 PS starke Ferrari 599 an der Front und linken Seite beschädigt. Nach Polizeiangaben musste die Feuerwehr den BMW-Fahrer aus dem Auto befreien. Anschließend kam der 65-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus. Am Abend teilten die Ermittler dann mit, dass der Mann aus Burgwedel in der Klinik verstorben ist. Der Porsche-Fahrer blieb hingegen unversehrt.

A7 dreieinhalb Stunden gesperrt

Für die Unfallaufnahme blieb die A7 anfangs komplett gesperrt. Gegen 12.35 Uhr konnte aber eine der drei Spuren wieder freigegeben werden, etwas mehr als eine Stunde später folgten die beiden restlichen. Während der Sperrung bildete sich ein langer Stau, der bis zum Autobahndreieck Hannover-Nord reichte. Wartezeiten von bis zu einer Dreiviertelstunde waren die Folge.

Von Peer Hellerling