Seesen/Northeim

Auch in diesem Sommer müssen Urlauber auf der Autobahn 7 mit Staus und Behinderungen rechnen. Einer der Abschnitte, auf denen nach Angaben des ADAC mit Staus zu rechnen ist, befindet sich in Südniedersachsen: Seit 2017 wird zwischen Seesen (Kreis Goslar) und Nörten-Hardenberg (Kreis Northeim) die A7 auf einem knapp 30 Kilometer langen Abschnitt von vier auf sechs Spuren verbreitert. „Dies ist die längste Autobahnbaustelle in Niedersachsen“, sagt eine ADAC-Sprecherin.

Die Arbeiten erstrecken sich derzeit über den gesamten Baustellenbereich. „Es gibt de facto keine Stelle, an der nicht gebaut wird“, sagt der Sprecher des Baukonsortiums Via Niedersachsen, Steffen Schütz. „Die Teilbauabschnitte reihen sich auf den 30 Kilometern aneinander, teilweise befindet sich das Baufeld auf der Richtungsfahrbahn Hannover, teilweise auf der Richtungsfahrbahn Kassel.“

Erst drei Abschnitte fertig

Fertiggestellt sind bislang drei Bauabschnitte in Fahrtrichtung Hannover: Ein rund sieben Kilometer langer Abschnitt zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-Nord, ein rund sechs Kilometer langes Teilstück zwischen der Northeimer Seenplatte und der Anschlussstelle Echte sowie ein weiteres etwa sechs Kilometer langes Teilstück vom Harzhorn bis zur Anschlussstelle Seesen.

An der Anschlussstelle Echte sind wegen Brückenbauarbeiten beim Ausbau der A 7 die Zufahrt und Ausfahrt in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Quelle: Heidi Niemann

Insgesamt ist damit die Fahrbahn Richtung Norden auf einer Länge von 20,4 Kilometern dreispurig ausgebaut. Etwa fünf Kilometer davon seien im ersten Halbjahr 2021 fertig geworden, sagt Via-Niedersachsen-Sprecher Schütz. Dort, wo der Ausbau fertig ist, rollt nun der gesamte Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Hannover. Auf der Gegenfahrbahn finden derweil die weiteren Bauarbeiten zur Verbreiterung der A 7 in Richtung Kassel statt.

Ende des Jahres teilweise freie Fahrt

Bis Ende dieses Jahres sollen diese so weit sein, dass die beiden Abschnitte am nördlichen und am südlichen Ende der Baustelle komplett ausgebaut sind. Dann soll es auf einem rund fünf Kilometer langen Teilstück südlich der Anschlussstelle Seesen und auf einem sechs Kilometer langen Teilstück nördlich der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg wieder freie Fahrt geben. Bis Ende 2022 soll dann auch das 18,5 Kilometer lange Mittelstück fertig ausgebaut sein.

Ursprünglich hätte der komplette Autobahnausbau Ende dieses Jahres abgeschlossen sein sollen. Dieses Ziel mussten die Planer jedoch um ein Jahr verschieben. Neben teilweise schwierigen Bodenverhältnissen brachten auch archäologische Funde aus der Jungsteinzeit, deren Bergung rund 80 Wochen dauerte, den Zeitplan durcheinander.

Wasserfledermäuse brauchten ein Quartier

Außerdem kam eine Population von Wasserfledermäusen den Autobahnbauern in die Quere. Diese hatten eine der Autobahnbrücken im Bereich der Northeimer Kiesseen, die im Zuge der Verbreiterung abgerissen werden sollte, als Sommerquartier auserkoren. Deshalb mussten für sie erst drei Häuschen als Ersatzquartier gebaut werden, ehe die Brücke abgebrochen werden konnte. Inzwischen hätten die Tiere das neue Domizil an den Kiesseen angenommen, sagt Schütze: „Den Fledermäusen geht es gut.“

Beim Ausbau der A 7 werden auch zwei Grünbrücken gebaut wie hier am Harzhorn zwischen Echte und Seesen. Die Grünbrücke soll Wildkatzen, Luchsen und anderen Tieren das gefahrlose Überqueren der Autobahn ermöglichen. Quelle: Heidi Niemann

Insgesamt müssen im Zuge der Autobahnverbreiterung 37 Brücken neu gebaut werden. Zwölf Brücken seien inzwischen fertiggestellt, sagt Via-Niedersachsen-Sprecher Schütz. Die noch fehlenden 25 Brücken seien zur Hälfte fertig. Hierzu zählt auch die 270 Meter lange Flutbrücke an der Northeimer Seenplatte. Beim jeweiligen zweiten Teilbauwerk auf der anderen Seite der Autobahn hätten die Bauarbeiten begonnen oder starteten in Kürze.

Panne beim Brückenbau

Bei einem Brückenbauwerk gab es eine Panne: An der Anschlussstelle Echte musste der Überbau einer über die Autobahn führenden Brücke abgerissen und neu gebaut werden. Aufgrund eines Planungsfehlers beim Spannbeton habe der Überbau wieder ausgebaut und erneuert werden müssen, erklärt Schütz. Messungen hätten ergeben, dass die Tragfähigkeit und Festigkeit des Brückenfundaments nicht ausreichten, um dem Druck standzuhalten, der auf einer solchen Spannbetonbrücke wirke. Durch die extreme Schiefstellung des Brückenbauwerks wirkten viel stärkere Lasten auf den verbauten Spannbeton.

Im Zuge der Autobahnverbreiterung müssen insgesamt 37 Brücken neu gebaut werden, darunter auch diese Brücke nahe der Anschlussstelle Northeim-Nord. Quelle: Heidi Niemann

Zu den Brückenbauwerken gehören auch zwei Grünbrücken. Eine dieser Brücken befindet sich in der Nähe von Hillerse zwischen den Anschlussstellen Northeim-West und Nörten-Hardenberg, die zweite Wildbrücke wird am Harzhorn gebaut. Dieses Waldstück, das westlich der Autobahn zwischen Echte und Seesen liegt, ist ein geschichtsträchtiger Ort: 2008 wurde hier ein Schlachtfeld entdeckt, wo sich vor rund 1800 Jahren Germanen und Römer heftige Gefechte geliefert haben.

Wildkatzen leben in der Gegend

Dass die Grünbrücke gerade an dieser Stelle gebaut wird, liegt daran, dass in dieser Gegend Wildkatzen leben. Die Wildbrücke soll es den geschützten Tieren ermöglichen, bei ihren Streifzügen gefahrlos die Autobahn zu queren. Auch für die weitere Ausbreitung der Luchse könnte die Brücke hilfreich sein. In den vergangenen Jahren waren mehrfach Luchse zu Tode gekommen, als sie auf der Suche nach neuen Lebensräumen die Autobahn zu queren versuchten.

Wegen der Bauarbeiten sind derzeit mehrere Autobahnanschlussstellen der A 7 in Südniedersachsen gesperrt. Nach Angaben des Baukonsortiums Via Niedersachsen ist die Anschlussstelle Echte in Fahrtrichtung Kassel bis voraussichtlich Ende des Jahres gesperrt. Die Anschlussstelle Northeim-Nord ist noch bis zum 19. September in Fahrtrichtung Hannover gesperrt. Die Anschlussstelle Northeim-West ist bis zum 6. August komplett gesperrt.

Von Heidi Niemann