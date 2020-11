Hannover

Auf der Autobahn 2 verstoßen in Höhe der Anschlussstelle Rehren immer wieder etliche Lastwagenfahrer gegen das im Baustellenbereich geltende Überholverbot. Nach zunehmenden Hinweisen hat der Zentrale Verkehrsdienst der Polizei Hannover deshalb am Donnerstagvormittag dort insgesamt vier Stunden lang vor allem den Schwerlastverkehr in Fahrtrichtung Dortmund kontrolliert. Wie Polizeisprecher Martin Richter mitteilt, achteten die Beamten dabei in erster Linie auf die Geschwindigkeit, das Tempolimit und das Fahrverhalten.

Zunehmende Hinweise von Autofahrern

Laut Richter missachten dort Lkw-Fahrer vor allen das Überholverbot und blockieren dann in der Baustelle den zweiten Fahrstreifen. Deshalb sei es zuletzt häufig zu Staubildungen an der Baustelleneinfahrt gekommen, sagt der Polizeisprecher.

Polizei ahndet insgesamt 22 Verstöße

Auch jetzt mussten die Einsatzkräfte wieder mehrfach eingreifen: Im Kontrollzeitraum zwischen 8 und 12 Uhr leiteten die Beamten insgesamt 13 Verfahren gegen Lkw-Fahrer wegen verkehrswidrigen Überholens ein. Laut Polizei wurden fünf weitere Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgenommen. Außerdem ahndeten die Einsatzkräfte ein Abstandsverstoß, weil ein Lkw-Fahrer zu dicht aufgefahren war. Dreimal wurden Verstöße gegen die Ruhe- und Lenkzeit geahndet.

Von Ingo Rodriguez