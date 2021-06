Auf der Autobahn 2 Richtung Hannover ist in der Nacht zu Sonnabend ein Transporter bei hohem Tempo in ein Auto geprallt. Der Lieferwagen überschlug sich mehrfach, der Fahrer wurde lebensbedrohlich verletzt. Die A2 zwischen Rehren und Lauenau blieb bis in den Vormittag voll gesperrt.