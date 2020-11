Nachdem ihn ein 16-Jähriger im Streit geschubst haben soll, hat sich ein Rentner in Duderstadt tödliche Kopfverletzungen zugezogen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind laut Polizei noch unklar. Der mutmaßlich Angreifer kam vorerst wieder auf freien Fuß.

81-Jähriger stirbt nach Streit mit Jugendlichem in Einkaufszentrum

