Osnabrück

Manchmal – ganz manchmal – ziert er sich ein wenig beim Anlassen. Als wollte er sagen: He, wir sind gerade erst angekommen, ich bin sooo alt, ich brauche noch ein bisschen Pause. Und natürlich hat er Recht: Der Käfer ist Baujahr 1956, während die meisten Autos auf deutschen Straßen nur 9,5 Jahre durchhalten. Ich ziehe dann meist den Zündschlüssel wieder ab und laufe noch eine Runde mit der Kamera. Danach springt er dann klaglos an.

Auf unserer Niedersachsentour sind der Käfer aus der Autostadt in Wolfsburg und ich, von Osnabrück kommend, in der dritten Etappe durch Nordhorn gerollt. Die Stadt stand noch. Und sie sah sogar gut aus. Das ist gar nicht so selbstverständlich nach dem, was die Nordhorner Politik und Wirtschaft Ende der Achtziger von sich gegeben haben. Denn damals meinte man dort, die Welt gehe unter. In der Grafschaft Bentheim, dem südwestlichsten Zipfel Niedersachsens, befand sich die Textilindustrie, zuvor 150 Jahre lang die dominierende Branche der Region, im Sinkflug. Sogar die Weltmarktfirma Nino musste erst sparen, dann Leute entlassen, und Mitte der Neunziger rutschte sie in den Konkurs. Aber Nordhorn und die Grafschaft haben die Krise gemeistert, anstelle der Textilriesen gibt es jetzt viele kleine und mittelständische Firmen, etliche aus der Logistikbranche.

Krise heißt nicht automatisch Aus und Ende. Krisen können auch positive Entwicklungen einleiten. Wenn man sich Mühe gibt.

Früher sind hier Leute verhungert: Getreideernte im Emsland. Quelle: Bert Strebe

Tod, Not, Brot

Das weiß niemand besser als die nördlichen Nachbarn der Grafschaft im Emsland. Von Lingen bis hoch nach Papenburg war die Region eine moorige Gegend, in der nichts richtig wuchs außer Wollgras und Birken. „Des ersten Tod, des zweiten Not, des dritten Brot“, lautete das Sprichwort dazu: Es brauchte drei Generationen, um dem Boden ein bisschen Essbares abzutrotzen, und die Leute blieben trotzdem arm. Seinerzeit beschloss der Bundestag den Emslandplan, ein Investitionsprogramm von 2,1 Milliarden D-Mark, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Und damit kam die Kehrtwende: Hektarweise wurde Moor mit riesigen Pflügen umgegraben und urbar gemacht (was man heute durchaus bedauern darf). Die Landwirtschaft kam in Schwung, Industrie wurde angesiedelt, Gewerbe, in Papenburg begann der Boom der Meyer-Werft. Noch etwas half: Die Kreis- und Gebietsreform der Siebzigerjahre – die viel böses Blut im Land hervorgerufen hat, weil sie Orte und Landstriche, die nichts miteinander zu tun hatten, zwangsweise verkuppelte – funktionierte im Emsland. „Alle haben vom ersten Tag an zusammengearbeitet“, sagt Hans Brauer.

Kennt das Emsland wie kein zweiter: Hans Brauer aus Papenburg. Quelle: Bert Strebe

Wachstumsregion Emsland

Brauer, 81 Jahre alt, geboren in der Nähe von Ankum bei Osnabrück, war 29, als er 1969 nach Papenburg kam, um die Leitung der Lokalredaktion der „Ems-Zeitung“ zu übernehmen (und im Laufe seiner vielen Jahre dort hat er etliche Jungjournalisten ausgebildet, darunter mich, sehr lange her). Wenn irgendjemand die örtliche Entwicklung überblickt, dann er. Dass das Emsland heute eine überragende Wachstumsregion des Landes ist, ist laut Brauer zweierlei zu verdanken: dem unbedingten Willen der Menschen, sich aus der Armut herauszuarbeiten. Und der CDU.

Man muss aber dazusagen, dass die emsländische CDU oft progressiver, weil pragmatischer ist als mancher SPD-Ortsverein (und auch mancher CDU-Ortsverband) im Lande.

Einer der großen Christdemokraten der Region, der zu früh verstorbene Werner Remmers, wollte mal, bevor er selber Minister wurde, die Schulsituation in seinem Wahlkreis verbessern. Er schlug ein Gymnasium vor. Die damalige SPD-Landesregierung in Hannover blockte ab. Also schlug er eine Gesamtschule vor. Die SPD war begeistert. Remmers waren ideologische Scheuklappen fremd, das Ergebnis zählte. Das, sagt Hans Brauer, sei einer der Vorteile der Christdemokraten vor Ort gewesen.

Heute leider selten: Moor im Emsland. Quelle: Bert Strebe

Bald steht das Emsland vielleicht wieder am Scheideweg, die Branchen, auf die Politik und Firmen vor 40 oder 50 Jahren gesetzt haben – Atomkraft, Magnetschwebebahn, Massentierhaltung, Kreuzfahrttourismus – sind auf dem absteigenden Ast. Aber die Emsländer sind ja krisenerprobt..

Tausende wurden hier gequält: Symbolisches Lagertor an der Stelle, wo früher der Eingang zum KZ Esterwegen war. Quelle: Bert Strebe

Der Käfer und ich fahren weiter, zu einem Ort, der für etwas steht, das im Emsland lange weitaus weniger im Mittelpunkt der politischen Aufmerksamkeit stand als die Ökonomie: Esterwegen. Hier stand das gleichnamige Konzentrations- und Strafgefangenenlager, und es war nicht das einzige im Emsland, es gab 15. Die Häftlinge, darunter der Publizist Carl von Ossietzky, mussten helfen, das Moor urbar zu machen. Sie arbeiteten bis zur Erschöpfung und darüber hinaus, das weltberühmte Lied „Die Moorsoldaten“ ist in Esterwegen entstanden. Bis 1945 gab es hier 200.000 Gefangene, jeder Zehnte starb. Es dauerte – und das gehört zu den peinlichen Kapiteln in der Geschichte des Emslands – geschlagene 66 Jahre, bis in Esterwegen eine offizielle Gedenkstätte eingeweiht werden konnte.

Ramsloh im Saterland. Das Saterland ist eine ganz besondere Gemeinde im Kreis Cloppenburg mit 14.000 Einwohnern. Vielleicht noch anderthalbtausend von ihnen sprechen Saterfriesisch. Das ist kein Dialekt, sondern eine eigene Sprache, denn die Vorfahren der heutigen Saterfriesen waren im 13. Jahrhundert wegen der Sturmfluten aus Ostfriesland ausgewandert und hatten sich ein Stück im Landesinneren angesiedelt; dort, in der durch die Moore damals oft unzugänglichen Region, bewahrten und entwickelten sie ihre Sprache.

Er beherrscht die „Seelter Sproake“ noch: Christof Naber. Quelle: Bert Strebe

Im Büro von Christof Naber, Chef des Bereichs Ordnung und Soziales im Rathaus zu Ramsloh, hängt eine Kopie der Guiness-Buch-Eintragung von 1991, die das Saterland als „kleinste Sprachinsel Europas“ ausweist. Naber ist 49, wohnt in Scharrel und hat das Saterfriesisch von der Mutter gelernt. Wobei: „Saterfriesisch“ sagen die Nicht-Saterfriesen. Die Saterländer sagen „Seelter Sproake“. Klingt übrigens auch ganz anders als Platt. Man versucht, das Saterländisch zu erhalten, lehrt es in Kitas und Schulen, aber die Zahl derjenigen, die es beherrschen, sinkt trotzdem. „Wenn das zu Hause nicht gesprochen wird ...“, sagt Naber (auf Hochdeutsch). Und führt den Satz nicht weiter.

Der Käfer ist zufrieden

Am nächsten Morgen machen der Käfer und ich uns nach Emden auf, zu den freien (Ost-)Friesen, die Jahrhunderte ohne Herrscher und Hierarchien gelebt haben, fast bis zur Übernahme durch Niedersachsen. Bilde ich mir das ein? Der Käfer schnurrt besonders zufrieden auf der Strecke. Das Auto ist zwar in Wolfsburg gebaut worden, und als es vom Band rollte, war schon ein Jahr zuvor sein einmillionster Kumpel gefeiert worden. Aber vom VW-Werk in Emden, 1964 errichtet, ging das Exportwunder Käfer aus. Bis zum 19. Januar 1978. Da fuhr der letzte in Deutschland gebaute Käfer aus der Werkshalle, einer von 2,4 Millionen, die dort produziert worden waren.

Hier wurden 2,4 Millionen seiner Kumpels gebaut: Der Käfer vor dem VW-Werk Emden. Quelle: Bert Strebe

Direkt vor dem VW-Werkstor in Emden treffen wir Yasmin Hieronymus, 28, Fertigungsinstandhalterin. Sie überwacht die Roboter, die Anbauteile für Autos produzieren, Türen etwa. Yasmin Hieronymus ist eine waschechte Ostfriesin. Vor einiger Zeit wollte sie mit ihrem Freund zwei Wochen an der Ostsee verbringen. Nach einer Woche war Schluss. Nicht mit dem Freund, mit dem Urlaub: Yasmin Hieronymus hatte Heimweh. Sie liebt den Wind, die Weite, das Wetter, das Meer und die Menschen ihrer Heimat, sie kann nicht ohne.

Waschechte Ostfriesin: Yasmin Hieronymus. Quelle: Bert Strebe

Hat sie Angst vor der Zukunft, wegen der E-Autos? Das frage ich, weil meine Käfertour für mich auch ein bisschen ein Abschied vom Zeitalter der Auspuffgase ist, etwas, das wir schon zu lange zugelassen haben. Unsicherheit habe es schon gegeben, sagt die junge Frau, bei ihr und bei anderen, aber sie sei guter Dinge und überlege gerade, welches Elektroauto sie sich anschaffen werde. Den ID3 wahrscheinlich. War ja klar.

Wer „Moin moin“ sagt, ist ein Schwätzer

Wir fahren zum tiefsten Punkt Niedersachsens in Freepsum, 2,3 Meter unter dem Meeresspiegel. Lange Zeit galt der Fleck sogar als der tiefste Punkt Deutschlands, bis irgendeine Gemeinde in Schleswig-Holstein meinte, noch tiefer liegen zu müssen. Ist aber nix los in Freepsum, bis auf den stetigen Landregen. Wir treffen nur einen Jugendlichen, der sich, als er den Käfer sieht, die Stöpsel aus den Ohren pult und „Moin“ sagt und die Kopfhörer wieder zurücksteckt. Die Ostfriesen reden nicht mehr als nötig. „Moin“ heißt „schön“, steht für „Moin Dag“, also „Schönen Tag“. Man sagt nur einmal „Moin“. Wer „Moin moin“ sagt, sagen die Ostfriesen, ist ein Schwätzer.

Der Käfer winkt mit dem Winker einmal zu den Inseln hinüber (er kann nicht schwimmen, und es kommt gerade genug Wasser von oben), dann pesen wir einmal kurz über die berühmteste, weil illegal gebaute Umgehungsstraße Deutschlands bei Bensersiel, „Der längste Schwarzbau der Republik“, lautete eine Schlagzeile. Abends landen wir in Wilhelmshaven. 1853 kaufte das Königreich Preußen dem Großherzogtum Oldenburg 300 Hektar ab, zwecks Gründung eines Marinestandorts. Das ist Wilhelmshaven auch heute noch, und Industriestandort (Chemie, Petrochemie, Maritimes, Logistik).

Von Fritz Höger gebaut: Rathaus in Wilhelmshaven. Quelle: Bert Strebe

Es gibt schöne, gepflegte Ecken in Wilhelmshaven. Aber im beeindruckenden, von Fritz Höger (der auch das Anzeiger-Hochhaus gebaut hat) entworfenen Klinkerrathaus wird man sich massiv Sorgen machen, denn die Stadt sieht an sehr vielen anderen Stellen traurig aus. Leerstand, verwilderte Brachen, viele Friseure und Handyläden. Rund 30 Prozent der Bewohner sind abgewandert, seit das Schreibmaschinenwerk Olympia in den Neunzigern geschlossen hat. Wilhelmshaven hat den Tiefwasserhafen Jadeweserport, der die größten Containerschiffe der Welt abfertigen kann. Nur die Schiffe kommen nicht. Corona hat das alles nicht einfacher gemacht.

Wir treffen Sabine, 38, sie kommt aus Herzberg an der Schwarzen Elster in Brandenburg, es lief nicht so gut mit den Männern, seit zwei Jahren ist sie in Wilhelmshaven und verkauft Süßes und Zigaretten in einem Kiosk. Sicher, sagt sie, viele Junkies hier, Alkis, Hartz IV. Aber sie sehe auch Männer mit Krawatte. Das Problem sei, dass die Leute keine Perspektive hätten und dass ihnen niemand zuhöre.

Fühlt sich wohl in Wilhelmshaven, möchte aber nicht erkannt werden: Sabine. Quelle: Bert Strebe

Sie hört zu. Und klar, es gebe auch mal Krach vor dem Kiosk, aber dann gingen sofort in der Nachbarschaft die Fenster auf: „Ich werde hier beschützt“, sagt Sabine. Sie strahlt.

Vielleicht muss Wilhelmshaven noch ein bisschen was vom Emsland lernen. Aber Sabine jedenfalls fühlt sich schon mal wohl. Sie will bleiben.

Von Bert Strebe