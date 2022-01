3G im Job: „Manche werden lieber arbeitslos, als sich testen zu lassen“

Hannover

Die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz im November sollte für mehr Sicherheit im Job sorgen und zudem Ungeimpfte weiter unter Druck setzen, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Wer das ablehnt, muss sich in der Regel täglich einem Schnelltest unterziehen. Doch manche verweigern auch das – und müssen deshalb mit einer Kündigung rechnen.

In der Kanzlei von Michael Timpf häufen sich mittlerweile solche Fälle. „Manche werden offenbar lieber arbeitslos, als sich testen zu lassen“, berichtet der Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Hannover. Das Risiko für die Testverweigerer sei „groß“, dass der Arbeitgeber mit einer Kündigung durchkomme. Allerdings gebe es auch Fälle, bei denen dieser schlechte Karten habe vor Gericht.

Schlechte Karten für Arbeitgeber, wenn Homeoffice möglich ist

Wenn etwa ein Job auch vollständig aus dem Homeoffice zu erledigen sei, gebe es keine Grundlage für eine Kündigung, weil diese „nicht verhältnismäßig“ sei. Diese müsse immer „das letzte Mittel sein“, erklärt Timpf. Dabei müsse der Arbeitgeber auch prüfen, ob die Voraussetzungen geschaffen werden könnten, den Job ins Homeoffice zu verlegen.

Wenn Jobs mit Kundenkontakt oder vulnerablen Gruppen wie alten Menschen oder Kranken zu tun hätten, schlage im Falle einer Kündigung das Pendel jedoch „klar in Richtung des Arbeitgebers aus“, sagt Timpf.

Häufig Formfehler bei Kündigungen

Allerdings seien auch in solchen Fällen Kündigungen oft nicht rechtmäßig, wenn dem Arbeitgeber Formfehler unterlaufen sind. So war es etwa bei einem Gerichtsfall, der Ende November vom Arbeitsgericht in Hamburg entschieden wurde: Ein Mitarbeiter des Fahrdienstes Moia hatte im Sommer 2021 von seinem Arbeitgeber die Kündigung erhalten, weil er sich weigerte, sich vor Dienstantritt Corona-Tests zu unterziehen. Allerdings hatte Moia zuvor keine Abmahnung ausgesprochen. Die Folge: Das Unternehmen musste dem gekündigten Mitarbeiter sein Gehalt für Juli bis November nachzahlen und diesen weiterbeschäftigen.

Allerdings machte das Gericht auch deutlich, dass die Anordnung einer Testpflicht durch den Arbeitgeber nicht zu beanstanden sei, obwohl zu diesem Zeitpunkt von der Politik noch gar keine flächendeckende 3G-Pflicht beschlossen worden war.

Testverweigerer haben oft Angst vor Krebs

Rechtsanwalt Timpf sieht allerdings auch viele Grauzonen. „Spannend“ werde es etwa, wenn aus einem Team die Präsenz eines Teils der Mitarbeiter erforderlich ist, während andere Homeoffice machen können. Ob in solchen Fällen der Testverweigerer permanent zuhause bleiben dürfe, während andere Mitarbeiter vor Ort sein müssten, müssten wohl Gerichte klären.

Timpf selbst ist „klarer Befürworter einer Impfung“ und bereits geboostert. Er frage die Testverweigerer auch nach den Motiven für ihre Haltung. Die Antwort, die er schon mehrfach erhalten hat, ist kurios. „Die Leute haben tatsächlich Angst, dass sie durch das Teststäbchen in der Nase Krebs bekommen“, berichtet der Anwalt.

Von Christian Bohnenkamp/NP/RND