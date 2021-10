Hannover

Solche Glückspilze gibt es selten: Ein Mann oder eine Frau aus der Region Hannover, hat den Eurojackpot in Höhe von rund 33 Millionen Euro geknackt – doch die Identität des Glücklichen ist noch immer unbekannt. „Wir wissen noch nicht, wer es ist. Wir warten ab, bis er oder sie sich bei uns meldet“, erklärte Hannah Strobel, Sprecherin von Toto-Lotto Niedersachsen. Bekannt ist nur, dass der Gewinner oder die Gewinnerin den Tippschein in der Region Hannover abgegeben hat.

Sobald sich der Gewinner aus der Region meldet, bietet Toto-Lotto Niedersachsen ihm ein Beratungsgespräch in der Zentrale in Hannover-Döhren an. Ein Expertenteam hat sich dort eigens auf die Betreuung sogenannter Hochgewinner spezialisiert. „Die Person steht vor einer komplett neuen Lebenssituation, in der sie sich erst einmal zurechtfinden muss“, sagt die Sprecherin von Toto-Lotto Niedersachsen. Dabei sei es hilfreich, Personen mit Erfahrung und kühlem Kopf an der Seite zu haben.

Einsatz betrug 28,35 Euro

Der Spielschein für die europäische Lotterie Eurojackpot wurde zusammen mit den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 eingereicht. Der Spieleinsatz betrug 28,35 Euro. Spieler oder Spielerin hatte sich für die Gewinnzahlen 2, 6, 8, 21, 25 und die Eurozahlen 6 und 9 entschieden und erzielte damit bei der Ziehung am Freitag 33.234.495,10 Euro.

Statt der beim Eurojackpot üblichen fünf Zahlen tippte der Glückspilz sechs Zahlen, aus denen automatisch alle rechnerisch möglichen Fünfer-Kombinationen gebildet wurden. Damit traf er als Einziger europaweit die gezogenen Gewinnzahlen samt Eurozahlen.

Chance liegt bei 1 zu 95 Millionen

Die Chance, auf diese Weise beim Eurojackpot den Hauptgewinn zu bekommen, liegt bei rund 1 zu 95 Millionen. „Wie häufig das passiert, lässt sich nicht so genau sagen, weil es ein Glücksspiel ist“, sagt Sprecherin Strobel. Beim Eurojackpot gingen zuletzt im November 2020 über 60 Millionen Euro an eine Person aus Niedersachsen. Bei 6 aus 49 gewann vor Kurzem ein Niedersachse mehr als 30 Millionen Euro. In diesem Jahr erzielten bisher 22 Niedersachsen bei Lotterien einen Gewinn in Millionenhöhe.

Bei der Ziehung im finnischen Helsinki werden jeweils freitags die Gewinnzahlen der Lotterie Eurojackpot ermittelt. Quelle: Westlotto

Toto-Lotto Niedersachsen berät Gewinner

Die Lotterie-Experten raten den neuen Millionären dazu, sich Zeit für die Überlegung zu nehmen, was mit dem Geld anzufangen ist. „Wir empfehlen auf jeden Fall, es nicht an die große Glocke zu hängen, sondern nur im allerkleinsten vertrauten Kreis darüber zu sprechen“, erklärt Strobel. Eine finanzielle Beratung leistet Toto-Lotto nicht. Das ist Banken und Finanzberatern vorbehalten.

Von Bärbel Hilbig/HAZ/RND