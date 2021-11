Hannover/Berlin

Niedersachsen will nach HAZ-Informationen flächendeckend 2 G einführen. Demnach sollen etwa die Gastronomie, Veranstaltungen und Treffen größerer Personengruppen nur noch für Geimpfte und Genesene zugänglich sein. Die Corona-Verordnung des Landes soll voraussichtlich in zwei Wochen entsprechend geändert werden. Man wolle zunächst noch die Bund-Länder-Gespräche in der kommenden Woche abwarten, hieß es aus Landesregierung. Das Land würde demnach die geplante 3-G-Regelung am Arbeitsplatz (geimpft, genesen oder getestet) und womöglich auch eine Impfpflicht für Personal im Gesundheitsbereich mittragen.

Land hat Corona-Regeln bereits verschärft

Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) äußerte sich in diese Richtung. „Ich gehe fest davon aus, dass wir das 2-G-Modell in Niedersachsen weiter ausweiten werden“, sagte Behrens der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). Die Landesregierung hatte die Corona-Regeln bereits mit der am Donnerstag in Kraft getretenen Verordnung leicht verschärft. Danach gilt 2 G bei Veranstaltungen über 1000 Besucher in geschlossenen Räumen bereits ab Warnstufe 1. Künftig soll 2 G voraussichtlich unabhängig von Warnstufen und Schwellenwerten gelten. In der Region Hannover gelten bereits vom heutigen Freitag an verschärfte Regeln etwa für Restaurants, beim Sport und auf Weihnachtsmärkten.

Vielen Landespolitikern geht das noch nicht weit genug. „In letzter Konsequenz müssen wir auch über eine allgemeine Impfpflicht nachdenken“, sagt CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. „Wir können beim Stichwort Gesundheitsschutz nicht immer nur an die Minderheit der Ungeimpften denken, sondern müssen endlich die Interessen der geimpften Mehrheit in den Vordergrund stellen.“ Die rechtlichen Bedenken kann Toepffer, selbst Jurist, nicht nachvollziehen: „Das Bundesverfassungsgericht hat schon 1958 festgestellt, dass eine Impfpflicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist“, sagt er. Angesichts ihrer Tragweite müsse das bei der Corona-Pandemie allemal gelten.

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen?

Unterdessen wird der Ruf nach einer Impfpflicht zumindest für bestimmte Berufsgruppen lauter – der Deutsche Ethikrat sprach sich am Donnerstag für eine rasche Prüfung aus. Auch in den Verbänden ändert sich die Haltung. Für die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Caritas ist eine Impfpflicht inzwischen vorstellbar. In Niedersachsen werden ebenfalls entsprechende Forderungen laut. So plädiert Thomas Müller, Arbeitnehmervertreter in der Kirchengewerkschaft Niedersachsen, für eine Impfpflicht für Kita-Beschäftigte. Schließlich betreuten sie Kinder, für die absehbar Zeit kein Impfangebot gebe.

Die Corona-Pandemie war am Donnerstag auch Thema im Bundestag. „Wir müssen gewissermaßen unser Land winterfest machen“, sagte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zur Einbringung eines Gesetzentwurfs von SPD, FDP und Grünen zu weiteren Corona-Regelungen. Patientenschützer haben die Ankündigungen indes als unzureichend kritisiert. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), es sei ein Fehler, dass die Ampel-Fraktionen die 900 .000 Pflegeheimbewohner und eine Million zu Hause professionell versorgten Menschen nicht ausreichend schützen wollten. „Dafür braucht es unabhängig vom Impfstatus eine tägliche Testpflicht für Personal, Besucher und Pflegebedürftige. Denn auch Geimpfte können das Virus weitergeben“, betonte er.

Von Marco Sengund Saskia Döhner