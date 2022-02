200 Jugendliche verabreden sich über Tiktok: Polizei verhindert Massenschlägerei in Hannover

Hannover

Etwa 200 gewaltbereite Jugendliche haben sich für Sonnabend in der hannoverschen Innenstadt verabredet – offenbar zu einer Massenschlägerei. Die Polizei konnte größere Ausschreitungen verhindern. Allerdings drohte die Situation zu eskalieren. Nach Polizeiangaben war die Stimmung aggressiv und als Einsatzkräfte einzelne Jugendliche identifizieren wollten, solidarisierten sich mehrere Gruppen gegen die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Vorausgegangen war ein Aufruf auf der Videoplattform Tiktok, über die sich die Jugendlichen verabredet hatten, so Jessika Niemetz von der Polizei Hannover. „Gegen 17.30 Uhr trafen dort etwa 150 bis 200 Jugendliche ein.“ Besorgte Eltern meldeten sich parallel beim Polizeinotruf und berichteten von einer entsprechenden „Challenge“.

Jugendliche stören Passanten und zünden Böller

Durch die Polizeipräsenz splittete sich die Menge in der Innenstadt auf. Gruppen von etwa 50 bis 70 Jugendlichen sollen sich fortan über mehrere Stunden im Bereich der Fußgängerzone und des Hauptbahnhofs Hannover bewegt haben. „Sie lieferten sich Laufspiele mit der Polizei und zündeten vereinzelt Böller“, so Niemetz. Dabei störten die teils aggressiven Jugendlichen auch Passanten.

Der Höhepunkt der Ansammlung war gegen 19.25 Uhr erreicht, als ein 14-Jähriger an der Bahnhofstraße einen Polizisten beleidigte. „Als er identifiziert werden sollte, riss er sich aus dem Griff des Polizeibeamten los und leistete Widerstand“, sagt die Polizeisprecherin. „Daraufhin mobilisierten sich in kürzester Zeit erneut bis zu 200 Jugendliche, die sich am Festnahmeort einfanden und sich gegenüber dem 14-Jährigen solidarisieren.“

Die Beamten vor Ort mussten Verstärkung anfordern, da die Lage zu eskalieren drohte. Quelle: Robert Michael/dpa

Polizei muss Verstärkung anfordern

Die aggressive Stimmung soll sich infolge gegen die Polizei gerichtet haben. Die Beamten vor Ort mussten Verstärkung anfordern, da die Lage zu eskalieren drohte. „Zwischenzeitlich waren bis zu 20 Streifenwagen im Einsatz“, so Niemetz. Die Polizei konnte die Ansammlung schließlich weg von den Geschäften und in Richtung Kröpcke drängen.

„Im weiteren Verlauf stellten die Beamten die Identitäten der meist kooperativen Jugendlichen fest und sprachen Platzverweise für sie aus“, sagt die Polizeisprecherin. Die Polizei nahm den 14-jährigen Widerständler für die Übergabe an die Eltern mit zum Polizeikommissariat Hannover-Mitte. Ein weiterer Jugendlicher (17 Jahre) beleidigte einen anderen Polizeibeamten. Beendet war der Einsatz in der Innenstadt erst gegen 23 Uhr – so lange waren Gruppen von Jugendlichen unterwegs.

Nicht das erste Aufeinandertreffen?

Mehrere Tiktok-Videos zeigen die Ansammlung in der Innenstadt. Zu sehen sind größere Gruppen, die durch die Bahnhofsstraße, die Verteilerebene der Stadtbahnhaltestelle Kröpcke und die Passerelle ziehen. Zudem finden sich ältere Videos, die ebenfalls größere Gruppen im Innenstadtbereich zeigen.

Nach Polizeiangaben war der Einsatz vom Sonnabend allerdings der erste dieser Art in der Innenstadt. „Wir gehen davon aus, dass die Beteiligten untereinander vernetzt sind“, sagt Niemetz. Was genau in dem Video zu sehen ist, das zu dem verabredeten Aufeinandertreffen geführt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Was genau in dem Video zu sehen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Quelle: Fabian Sommer/dpa

„Tiktok-Gangs“ prügeln sich in Wien

Neu ist das Phänomen von online abgesprochenen Schlägereien nicht. Im Februar 2021 ist es unter anderem in Wien mehrfach zu handfesten Auseinandersetzungen sogenannter „Tiktok-Gangs“ gekommen. Dabei verletzten Jugendliche auch Polizeibeamte.

Von Manuel Behrens