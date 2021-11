Am heutigen Montag liegt in Niedersachsen der sogenannte Hospitalisierungwert am fünften Tag in Folge über dem entscheidenden Grenzwert. Da in der Region Hannover die 7-Tages-Inzidenz gleichzeitig weit über 100 liegt, gilt ab Mittwoch die Warnstufe 2 – und damit gibt es eine einschneidende Änderung im Alltag auch für Geimpfte.