Heiß diskutiert wird in vielen Kommunen über die Straßenausbaubeitrags-Satzungen (Strabs). Einige haben sie schon abschafft und finanzieren den Ausbau aus dem allgemeinen Steueraufkommen aller Einwohner, anstatt nur die direkten Anlieger zur Kasse zu bitten. Was ist ihre Meinung? Wer an dieser PAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.