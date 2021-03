Peine

Lockdown und Lockerungen – die neuen Corona-Regeln machen Hoffnung auf ein allmählich wiederkehrendes normales Leben. Doch wie beurteilen sie die stufenweise Öffnungsstrategie mit eingebauter Notbremse? Sind Sie mit den Lockerungen hinsichtlich privater Kontakte zufrieden? Buchhandlungen und später der Handel und Außengastronomie könnten in Schritten und unter Auflagen wieder öffnen. Ihre Meinung ist uns wichtig: Machen Sie deshalb bei der aktuellen Online-Umfrage der Woche mit.





Das Einkaufsverhalten der Peinerinnen und Peiner

In der letzten Umfrage ging es um die Frage, wo die Peiner einkaufen. 18 Prozent gaben an, dem stationären Handel die Treue zu halten, 23,3 Prozent erklärten, neben dem Vor-Ort-Kauf auch im Internet zu bestellen, 14,8 Prozent kaufen vorwiegend im Internet ein und ein Großteil (42 Prozent) der Teilnehmer gab an, überwiegend im Netz zu kaufen weil ihnen das örtliche Angebot nicht zusagt.

Von der Redaktion