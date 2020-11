Peine

Peine Marketing muss sich neu ausrichten: In einem Gutachten haben die Experten der Beratungsfirma Cima Vorschläge gemacht, wie das Stadtmarketing aufgestellt sein soll. Die Markenbildung und die Vermarktung der Stadt Peine, also die Imagewerbung, soll zukünftig zentrales Geschäftsfeld sein. Weiterer Schwerpunkt ist ein Zentren- und City-Management zur Attraktivierung der Innenstadt und weitere Zentren Peines. Veranstaltungen und Grafikdienstleistungen sollen beibehalten werden, aber nicht mehr so im Vordergrund stehen.





Kaufen Sie jetzt mehr in Peiner Läden ein?

Corona trifft die heimschen Geschäfte hart: Kaufen Sie jetzt mehr in Peiner Läden ein?, wollten wir vergangene Woche wissen. Ja, ich unterstütze die heimische Geschäftswelt gern, gaben 33,3 Prozent der Teilnehmer an. Nein, das Bummeln macht so keinen Spaß mehr, meinten 8,3 Prozent. Nein, denn was ich suche, bekomme ich hier sowieso nicht, antworteten 55,6 Prozent. Und 2,8 Prozent hatten keine eindeutige Antwort.

