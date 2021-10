Kreis Peine

Die Preise für fossile Energierträger steigen in den Himmel. Heizöl und Erdgas sind fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr, Benzin und Diesel kosten immerhin rund 40 Cent mehr als vor zwölf Monaten. Nicht jeder kann sein Auto stehen lassen, um die Kosten zu reduzieren. Was machen Sie? Wer an unserer PAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 50-Euro-Gutschein von Media Markt gewinnen.





Von der Redaktion