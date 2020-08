Kreis Peine

Die Schulen starten mit dem Unterricht und für viele Urlaubsrückkehrer beginnt mit dem Ferienende wieder der Arbeitsalltag. In der Schule und am Arbeitsplatz kommen sich nach der Urlaubszeit jetzt wieder Menschen näher – so nah, dass das neuartige Corona-Virus es leicht hat, sich zu verbreiten. Soll es im Schul-Unterricht und am Arbeitsplatz eine Maskenpflicht geben? Machen Sie mit und stimmen Sie bei der aktuellen Online-Umfrage der PAZ ab.





Sollte der Wolfsbestand dezimiert werden und das Bejagen der Tiere erlaubt sein?

Das Thema bewegt die Menschen im Peiner Land: Sollte der Wolfsbestand dezimiert werden und das Bejagen der Tiere erlaubt sein? So lautete die jüngste Online-Umfrage der PAZ und 4139 Teilnehmer haben abgestimmt. Zum Hintergrund: In mehreren Fällen sind Nutztiere von Wölfen gerissen worden. Unter anderem eine trächtige Stute, ein Kalb und vier Schafe.

Anzeige

Das Ergebnis der Umfrage ist eindeutig: Ja, Wölfe stellen eine zu große Gefahr dar, gaben 2744 Teilnehmer (66,3 Prozent) an. Nein, Wölfe sollten geschützt werden, meinten 1372 (33,1 Prozent). Und 23 Teilnehmer (0,6 Prozent) hatten keinen Meinung zu dem Thema.

Von Jan Tiemann