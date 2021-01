Peine

Sollte das Abitur wegen der Corona-Pandemie ausfallen? Während der Schulleitungsverband und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) fordern, sämtliche Abschlussprüfungen zu streichen, weil keine sicheren­ und fairen Prüfungsbedingungen für Schüler und Lehrer möglich seien, halten Kultusministerium und Philologenverband dagegen: Das Abitur sei ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Was denken Sie, sollen die Abschlussprüfungen ausfallen?





Corona: Lassen Sie sich impfen?

So lautete die vorangegangene Frage und 596 Teilnehmer haben mitgemacht. Ja, ich lasse mich auf jeden Fall impfen, antworteten 64,1 Prozent der Teilnehmer. Wahrscheinlich, aber ich will noch ein bisschen abwarten, gaben 21 Prozent an. Nein, ich lasse mich nicht impfen, nannten 14,9 Prozent.

Von der Redaktion