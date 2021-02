Kreis Peine

Weltweit ist Reisen wegen der Corona-Pandemie stark eingeschränkt und mit vielen Auflagen wie Quarantäne und Testpflicht verbunden. Für die meisten Länder gelten Reisewarnungen. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich testen lassen und zehn Tage in Quarantäne. In Deutschland sind touristische Übernachtungen noch bis mindestens 14. Februar untersagt. Aber viele Peiner planen jetzt ihren Urlaub und hoffen auf eine dann etwas entspanntere Corona-Situation, die das Reisen wieder ermöglicht. Wir wollen bei unserer Online-Umfrage wissen: Planen Sie aus Sicherheitsgründen einen Urlaub in Deutschland oder gar nicht?





Corona: Muss das Impfen besser organisiert werden?

Vergangene Woche lautete die Frage: Corona: Muss das Impfen besser organisiert werden? Von 373 Teilnehmern sagen 83,6% „Ja, das wäre möglich gewesen“, 12,9% meinen „Nein, man kann nicht jedes Problem vorhersagen“, und 3,5% ist es egal.

Von der PAZ_Redaktion