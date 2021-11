Peine

Die Corona-Infektionen steigen, die Impfquote ist weiter zu niedrig: Deshalb wird heftig über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder in bestimmten Einrichtungen diskutiert. Ob tatsächlich per Verordnung oder doch per Gesetz – in jedem Fall müsste eine solche Impfpflicht verhältnismäßig ausgestaltet sein. Denn eine Impfpflicht ist ein Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Legitimer Zweck wäre etwa, eine Überlastung des Gesundheitssystem zu verhindern – eine Situation, die aktuell wieder realer ist als noch vor einigen Monaten. Aber auch der Schutz derjenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, bei denen aber schwere Krankheitsverläufe drohen, wäre ein legitimer Grund. Was meinen Sie: Brauchen wir eine Corona-Impfpflicht in Deutschland?

Machen Sie mit bei unserer Umfrage:

Nerven Sie die vielen Baustellen in Peine?

In der vergangenen Woche wollten wir von Ihnen wissen: Nerven Sie die vielen Baustellen in Peine? Von 726 Teilnehmern sagen 71,8 Prozent „Ja, ich bin genervt. Die Bauarbeiten müssen einfach besser getaktet werden“, 23,2 Prozent meinen „Nein, ich habe Verständnis. Die Sperrungen sind einfach unumgänglich“, und 5 Prozent ist es egal.

Von der Redaktion