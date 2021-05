Landkreis Peine

Mögliche Lockerungen für Geimpfte mit entsprechendem Nachweis sind weiterhin Thema und werden diskutiert. Das ruft bei manchen „Impfneid“ hervor. Doch ist der angemessen? Was ist Ihre Meinung? Wer an unserer PAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 50-Euro-Gutschein von Media Markt gewinnen.





Sollte auch Niedersachsen Astrazeneca für alle freigeben?

In der vergangenen Woche hatten wir unsere Leser gefragt, ob – so wie in anderen Bundesländern bereits geschehen – auch im Land Niedersachsen die Altersbegrenzung für den Astrazenenca-Impfstoff aufgehoben werden solle. 867 Teilnehmer haben sich an dieser nicht-repräsentativen Umfrage beteiligt. 552 Antwortende (also umgerechnet 63,7 Prozent) waren dafür, 280 (= 32,3 Prozent) waren dagegen. Keine eindeutige Meinung hatten 35 Teilnehmer (= 4,0 Prozent).

Von der Redaktion