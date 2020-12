Kreis Peine

Die Gesundheitsminister der Bundesländer stellen sich auf einen Beginn der Corona-Impfungen am Sonntag, 27. Dezember, ein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) habe die Länder über die zu erwartende Zulassung und Lieferung des Biontech-Impfstoffes informiert, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit mit: Insbesondere soll mit der Impfung in den Pflegeheimen begonnen werden. In Peine befindet sich das Impfzentrum im UPP II an der Woltorfer Straße. Wir möchten von Ihnen wissen. Wollen Sie sich so schnell wie möglich impfen lassen?





Das Ergebnis der Umfrage: „Corona – ist ein harter Lockdown nötig?“

Die Frage in der vergangenen Woche lautete: Corona – ist ein harter Lockdown nötig? 63 Prozent der 438 Teilnehmer sagen „Ja“, 18,7 Prozent meinen „Nein“, 15,1 Prozent erklären „Ja, aber nicht in allen Bereichen, wie zum Beispiel dem Handel“ und 3,2 Prozent sind sich nicht sicher.

Von der PAZ-Redaktion