Eines ist sicher: Die Feiern zu Silvester werden wie das Weihnachtsfest wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr kleiner ausfallen müssen als sonst. Doch muss deswegen das Feuerwerk ausfallen? Was haben Sie vor? Wer an unserer PAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.