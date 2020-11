Peine

Die Corona-Beschränkungen haben den Bummel-Spaß vertrieben. Zum Cappuccino im Café verabreden und danach gemeinsam in Geschäften shoppen – dieses beliebte Zusammenspiel ist auch in Peines Fußgängerzone nicht möglich. Doch in dieser Krise soll man ganz bewusst die heimischen Geschäftsleute unterstützen: „Ich wünsche mir, dass die Peiner den Angeboten im Peiner Land treu bleiben und sie vielleicht in dieser besonderen Situation sogar noch mehr nutzen als sonst“, sagt Stefan Honrath von der Volksbank. Außer-Haus-Verkauf von Restaurants, Gutschein-Aktionen – helfen könne man vielfältig. Daher lautet unsere Umfrage: Kaufen Sie jetzt mehr in Peine ein?





Brauchen wir eine Neugestaltung der City?

Letzte Woche wollten wir wissen: Brauchen wir eine Neugestaltung der City? Von 113 Teilnehmern sagen 74,3 Prozent „Nein, das ist vollkommen überflüssig“, und 25,7 Prozent meinen „Ja, das ist sinnvoll“.

Von der PAZ-Redaktion