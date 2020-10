Kreis Peine

Die Herbstferien sind so gut wie vorbei, am Montag beginnt in Niedersachsen wieder der Schulunterricht. Noch sind die Corona-Zahlen im Kreis Peine nicht so alarmierend hoch, dass Schüler Mund-Nasen-Masken im Unterricht tragen müssen – Pflicht wird dies für Schüler ab der fünften Klasse erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Was meinen Sie: Sollten Schüler im Kreis Peine sicherheitshalber dennoch Masken im Unterricht tragen? Machen Sie bei unterer Online-Umfrage unter www.paz-online.de mit.

In der vergangenen Woche wollten wir von Ihnen wissen, ob noch härtere Corona-Regeln nötig sind, um einen weiteren Lockdown abzuwenden. 44 Prozent der Teilnehmer meinen: „Das ist mir zu wenig, es muss viel mehr passieren, um einen Zustand wie im März abzuwenden.“ 30,7 Prozent sind der Ansicht: „Ich finde, das ist der einzig richtige Weg.“ „Solche Einschnitte in das öffentliche Leben sind für mich nicht hinnehmbar, die Regelungen schießen über das Ziel hinaus“, finden 24,3 Prozent. Ein Prozent der Teilnehmer hat zu dem Thema keine Meinung.

Von der Redaktion