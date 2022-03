Peine

Autofahrer stöhnen bei jeder Fahrt an die Tankstelle: Die Preise für Benzin und Diesel sind in den letzten Tagen und Wochen wegen des von Russland geführten Krieges gegen die Ukraine stark gestiegen und eilen mittlerweile von einem Allzeithoch zum nächsten. Die Preisdifferenz hat sich dabei an den meisten Tankstellen umgekehrt. In der Regel ist Benzin teurer als Diesel. Aktuell kostet Diesel jedoch mehr, weil die Nachfrage nach Heizöl, dessen Herstellung mit der des Diesel zusammenhängt, sehr hoch ist. Firmen wie Privatpersonen klagen gleichermaßen über die hohen Belastungen.

Umfrage

Wir würden gerne von Ihnen wissen, ob Sie durch die hohen Spritpreise Ihr Fahrverhalten geändert haben. Lassen Sie das Auto jetzt häufiger mal stehen und steigen auf alternative Fahrmöglichkeiten um oder sparen Sie sogar Wege ein?

Nehmen Sie an unserer Umfrage teil und sichern sie sich einen Gutschein von Media Markt im Wert von 50 Euro.

