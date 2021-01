Kreis Peine

Dennoch waren nach nicht einmal einer Stunde alle 15 000 verfügbaren Termine in Niedersachsen vergeben – impfberechtigt in den Zentren sind aber rund 550 000 Menschen über 80 Jahre, die nicht in Heimen leben. Was sagen Sie? Muss das Impfen besser organisiert werden?





Nehmen Sie den wegen Corona angebotenen Liefer- oder Abholservice des Einzelhandels an?

Vergangene Woche wollten wir von Ihnen wissen: Nehmen Sie den wegen Corona angebotenen Liefer- oder Abholservice des Einzelhandels an? „Ja“ sagen 31,2% der 311 Teilnehmer, 28,9% meinen „Nein, ich kaufe online“, 23,2% „Nein, ich kaufe weniger“, 14,5% „bestellen hin und wieder in den Läden“, und 2,3% haben keine Meinung.

Von der PAZ-Redaktion