Es kommt endlich Bewegung in den Streit um den möglichen Abriss des Vereinsheim des Peiner Polizeihundesportvereins (PHSV) am Goltzplatz. Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) will gemeinsam mit dem Landkreis und Naturschutzverbänden überprüfen lassen, ob eine Herausnahme aus dem dortigen Naturschutzgebiet möglich ist. Was ist ihre Meinnung? Wer an unserer PAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.