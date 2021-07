Peine

Es wird derzeit heftig diskutiert, ob Luftfilter in möglichst viele oder gar alle Klassenzimmer eingebaut werden sollen, um auch im Winter mit eventuell wieder höheren inzidenzwerten und niedrigen Temperaturen einen Luftaustausch und damit den Präsenzunterricht in den Schulen für alle Jahrgänge möglichst sicherzustellen. Dafür müsste man viel Geld in die Hand nehmen. Was meinen Sie?





In der vergangenen Woche wollten wir wissen: Muss es Strafen für Impfschwänzer geben? 592 Menschen haben sich an der Online-Umfrage beteiligt und abgestimmt. 415 von ihnen – das sind 70,1 Prozent – stimmten mit „Ja, auf jeden Fall.“ 146 Stimmen (24,7 Prozent) sprachen sich klar gegen Strafen aus, und 31 (5,2 Prozent) ist das egal.

