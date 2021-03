Landkreis Peine

Der Landkreis Peine kündigte bereits an: Wird auch die kritische 200er-Marke gerissen, werden die Schulen geschlossen und eine Ausgangssperre verhängt. „Die britische Mutation erfordert von uns ein höheres Tempo bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung. In diesem Zusammenhang halten wir eine Ausgangssperre für notwendig“, begründete Kreissprecher Fabian Laaß. Was meinen Sie: ist eine Ausgangssperre nötig? Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

Von der Redaktion