Kreis Peine

Die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus sind angelaufen. Damit ist die große Hoffnung verbunden, die Pandemie in absehbarer Zeit in den Griff zu bekommen und schrittweise wieder zu mehr Normalität zurückkehren zu können. Die Mehrheit der Bevölkerung will sich impfen lassen, dennoch gibt es auch Menschen, die noch skeptisch sind und erst einmal abwarten wollen und einige lehnen das Impfen grundsätzlich ab. Wie entscheiden Sie sich, lassen Sie sich impfen?





Was wünschen Sie sich nach dem Ende der Coronazeit?

So lautete die vorige Frage. Nach Corona will ich Partys mit vielen Freunden und Verwandten feiern, gaben 20,9 Prozent der Teilnehmer an. Nach Corona will ich in einen ausgedehnten Urlaub fliegen, antworteten 23 Prozent. Nach Corona will ich große Konzerte besuchen, meinten 11,4 Prozent. Ich habe dann nichts besonderes vor – Corona hat mich nicht groß eingeschränkt, fanden 36,4 Prozent. Das ist mir alles egal, gaben 8,3 Prozent an.

Von Jan Tiemann