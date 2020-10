Brauchen wir noch härtere Corona-Regeln?

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben Bund und Länder schärfere Regeln vereinbart. Dazu gehören weniger bei Feiern sowie eine Sperrstunde in Corona-Hotspots. Was meinen Sie, reicht das aus, oder braucht es weitergehende Einschnitte? Oder geht Ihnen diese Regelung schon zu weit?

Wer an unserer PAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.