Fast kein Durchkommen und lange Wartezeiten für Autofahrer: Das nervt. Aktuell gibt es viele Baustellen in Peine. Ärgern Sie sich über die vielen Baustellen? Was ist Ihre Meinung? Wer an unserer PAZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.