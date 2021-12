Peine

Es schneit! Bei diesem Ausruf eilen selbst hartgesottene Nichtromantiker staunend an die Fenster. Die ersten Schneeflocken des Winters sind im wahrsten Sinne des Wortes Aufsehen erregend. Und so habe ich dieser Tage von der Arbeit aufgesehen und mit offenem Mund die aus dem Himmel herabschwebenden Eiskristalle vor dem Fenster bestaunt. Obwohl es nur ein paar Flocken waren, die am Erdboden bald wieder geschmolzen sind, haben sie mich mit der gleichen Magie berührt wie in meiner Kindheit.

In kälteren Regionen der Welt mag das anders sein. Doch hierzulande haben die ersten Schneeflocken die Macht, jegliches menschliche Treiben für ein paar Augenblicke zu unterbrechen. Egal ob im Schulunterricht, bei Konferenzen, geschäftlichen Telefonaten, beim Einkaufen oder Warten an Bushaltestellen – beim Anblick der filigranen Eiskristall-Häufchen halten die Menschen inne und geben sich ganz ihrer Faszination hin. Sogar Fremde auf der Straße tauschen ein paar Sätze oder ein Lächeln aus. Noch während in den Klassenzimmern die Kinder mit der Nase am Fensterglas kleben, wird das dürftige Treiben im Radio bereits Wintereinbruch genannt.

Schotten haben über 400 Begriffe für Schnee

Ja, Schnee hat auch unangenehme Seiten, weshalb ich ihn besonders gerne aus einem beheizten Gebäude heraus betrachte. Am schönsten erscheint Schnee, wenn er in dicken fluffigen Flocken herabsinkt. „Skelf“ wird diese Art Schneeflocke in Schottland genannt. Die Unterscheidung von Schnee-Arten scheint bei den Schotten wichtiger zu sein als anderswo – ihr Vokabular soll über 400 Begriffe für Schnee enthalten.

Das wirkt ein bisschen übertrieben, ist aber grundsätzlich logisch. Denn abhängig von Temperatur, Windstärke und Luftfeuchtigkeit, bilden sich Eiskristalle in unterschiedlichsten Grundformen. In zusammenhängenden Häufchen fallen sie dann als Schneeflocken zum Erdboden und erscheinen uns als Pulver-, Nass-Schnee oder Schneegriesel.

Ein einziges Wort für die gesamte Schönheit an einem klaren Wintertag

Was fallenden Schnee betrifft, wirkt das deutsche Vokabular im Vergleich zum schottischen recht fantasielos. Allerdings gibt es sehr viele deutsche Wörter, in denen Schnee insgesamt eine Rolle spielt. Schneeglänzend ist dabei mein Favorit. Ein einziges Wort für die gesamte Schönheit von daliegendem Schnee an einem klaren Wintertag. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch sind es vereinzelte Schneeflocken, die unsere Gemüter bezaubern.

Immerhin. Kein anderes Wetter schafft das. Es regnet! – Wer würde dafür von der Arbeit aufsehen? Lediglich der Regenbogen kann da als Wetterphänomen mithalten.

Die ersten Schneeflocken also. Nur gefrorenes Wasser. Und trotzdem versetzen sie die Leute, egal welchen Alters und welcher Lebensumstände, in kindliches Staunen. Schön zu wissen, dass es selbst in Zeiten größter Uneinigkeit etwas gibt, das uns alle für einen Moment in einem ähnlichen Gemütszustand schwingen lässt.

Von Anke Weber